Жители Тобольска вынуждены покупать талоны на бесплатный прием к врачу

Жители Тобольска не могут записать детей к стоматологу

Горожане вынуждены искать талоны к врачам на просторах интернета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тобольска вынуждены покупать талоны на бесплатный прием ко врачам-стоматологам. Соответствующий запрос появился в группе «Женсовет Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Со слов местных жителей, в городских поликлиниках нет возможности свободно записаться к специалистам.

«Куплю талон в детскую стоматологию на лечение», — такой пост опубликовала жительница Тобольска Аиза. В комментариях к посту девушка уточняет, что за день пыталась «выловить» свободный талон дважды — поздно ночью и рано утром.

«Уже две недели пытаюсь взять талончик к детскому стоматологу. Куплю/возьму на ваших условиях. Обменяю талон к детскому хирургу на удаление взамен на лечение», — аналогичный пост опубликовала тоболячка Ксения.

Судя по публикациям в группе «Женсовет Тобольск», проблема с записью к специалистам наблюдается и во взрослом отделении. «Поменяюсь талоном к взрослому стоматологу на другой день», — предлагает другая жительница Тобольска.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.