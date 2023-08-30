30 августа 2023

Жители Тобольска вынуждены покупать талоны на бесплатный прием к врачу

Жители Тобольска не могут записать детей к стоматологу
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Горожане вынуждены искать талоны к врачам на просторах интернета Фото:

Жители Тобольска вынуждены покупать талоны на бесплатный прием ко врачам-стоматологам. Соответствующий запрос появился в группе «Женсовет Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Со слов местных жителей, в городских поликлиниках нет возможности свободно записаться к специалистам.

«Куплю талон в детскую стоматологию на лечение», — такой пост опубликовала жительница Тобольска Аиза. В комментариях к посту девушка уточняет, что за день пыталась «выловить» свободный талон дважды — поздно ночью и рано утром.

«Уже две недели пытаюсь взять талончик к детскому стоматологу. Куплю/возьму на ваших условиях. Обменяю талон к детскому хирургу на удаление взамен на лечение», — аналогичный пост опубликовала тоболячка Ксения.

Судя по публикациям в группе «Женсовет Тобольск», проблема с записью к специалистам наблюдается и во взрослом отделении. «Поменяюсь талоном к взрослому стоматологу на другой день», — предлагает другая жительница Тобольска.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Жители Тобольска вынуждены покупать талоны на бесплатный прием ко врачам-стоматологам. Соответствующий запрос появился в группе «Женсовет Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Со слов местных жителей, в городских поликлиниках нет возможности свободно записаться к специалистам. «Куплю талон в детскую стоматологию на лечение», — такой пост опубликовала жительница Тобольска Аиза. В комментариях к посту девушка уточняет, что за день пыталась «выловить» свободный талон дважды — поздно ночью и рано утром. «Уже две недели пытаюсь взять талончик к детскому стоматологу. Куплю/возьму на ваших условиях. Обменяю талон к детскому хирургу на удаление взамен на лечение», — аналогичный пост опубликовала тоболячка Ксения. Судя по публикациям в группе «Женсовет Тобольск», проблема с записью к специалистам наблюдается и во взрослом отделении. «Поменяюсь талоном к взрослому стоматологу на другой день», — предлагает другая жительница Тобольска. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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