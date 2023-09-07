07 сентября 2023

Челябинцы создали устройство для безопасности летчика в очках ночного видения

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, пилот вертолета, военный пилот, вертолетчик
Прибор проконтролирует состояние летчика в условиях кислородного голодания Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали устройство для мониторинга состояния летчика в очках ночного видения. Как следует из описания полученного патента, прибор поможет при последствиях кислородного голодания.

«Устройство для мониторинга состояния летчика вертолета, применяющего очки ночного видения, в условиях гипоксической гипоксии (состояния от недостатка кислорода — прим. ред). Полезная модель относится к области инженерной психологии и эргономики», — сообщается в описании механизма.

Конструкция содержит микрокомпьютер и соединенные с ним накопитель с энергонезависимой памятью, блок беспроводного интерфейса, биорадиолокатор и датчик барометрического давления. Гаджет способен рассчитывать состояние летчика по ряду параметров. В своей работе он учитывает частоту пульса, дыхания, барометрическое давление и длительность рабочей смены. Также микрокомпьютер может определять текущее время.

Корпус прибора защищает его от пыли и влаги. Механизм имеет противоударную защиту, безопасен при пожаре и взрывах. Технические характеристики авторы изобретения описали в документации к российскому патенту.

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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали устройство для мониторинга состояния летчика в очках ночного видения. Как следует из описания полученного патента, прибор поможет при последствиях кислородного голодания. «Устройство для мониторинга состояния летчика вертолета, применяющего очки ночного видения, в условиях гипоксической гипоксии (состояния от недостатка кислорода — прим. ред). Полезная модель относится к области инженерной психологии и эргономики», — сообщается в описании механизма. Конструкция содержит микрокомпьютер и соединенные с ним накопитель с энергонезависимой памятью, блок беспроводного интерфейса, биорадиолокатор и датчик барометрического давления. Гаджет способен рассчитывать состояние летчика по ряду параметров. В своей работе он учитывает частоту пульса, дыхания, барометрическое давление и длительность рабочей смены. Также микрокомпьютер может определять текущее время. Корпус прибора защищает его от пыли и влаги. Механизм имеет противоударную защиту, безопасен при пожаре и взрывах. Технические характеристики авторы изобретения описали в документации к российскому патенту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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