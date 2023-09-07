07 сентября 2023

Стало известно, когда в Екатеринбурге включат отопление

Мэр Екатеринбурга постановил включить отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в домах екатеринбуржцев включат 11 сентября Фото:

В Екатеринбурге с 11 сентября начнут включать отопление. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов.

«Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно», — написал мэр в своем telegram-канале.

По его словам, в первую очередь батареи нагреются в социальных учреждениях: больницах, школах, детсадах и так далее. Далее тепло поступит в жилые дома.

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В Екатеринбурге с 11 сентября начнут включать отопление. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. «Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно», — написал мэр в своем telegram-канале. По его словам, в первую очередь батареи нагреются в социальных учреждениях: больницах, школах, детсадах и так далее. Далее тепло поступит в жилые дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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