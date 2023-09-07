Стало известно, когда в Екатеринбурге включат отопление

Отопление в домах екатеринбуржцев включат 11 сентября
В Екатеринбурге с 11 сентября начнут включать отопление. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов.
«Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно», — написал мэр в своем telegram-канале.
По его словам, в первую очередь батареи нагреются в социальных учреждениях: больницах, школах, детсадах и так далее. Далее тепло поступит в жилые дома.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.