На землях пермского агроуниверситета устроили свалку

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Мусор убрали после предупреждения Фото:

Россельхознадзор обнаружил незаконную свалку отходов в Пермском муниципальном округе. Мусор занимал больше половины гектара сельхозземель. Как выяснилось, участок принадлежит Пермскому аграрно-технологическому университету.

«Была установлена свалка твердых коммунальных отходов на площади 0,54 га. Согласно сведениям из ЕГРН, земельный участок находится на праве постоянного (бессрочного) пользования у ФГБОУ ВО „Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова“», — говорится на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалисты сообщили руководству вуза о проблеме, обязав очистить участок. В итоге свалка была ликвидирована.

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Россельхознадзор обнаружил незаконную свалку отходов в Пермском муниципальном округе. Мусор занимал больше половины гектара сельхозземель. Как выяснилось, участок принадлежит Пермскому аграрно-технологическому университету. «Была установлена свалка твердых коммунальных отходов на площади 0,54 га. Согласно сведениям из ЕГРН, земельный участок находится на праве постоянного (бессрочного) пользования у ФГБОУ ВО „Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова“», — говорится на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Специалисты сообщили руководству вуза о проблеме, обязав очистить участок. В итоге свалка была ликвидирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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