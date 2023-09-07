На землях пермского агроуниверситета устроили свалку

Россельхознадзор обнаружил незаконную свалку отходов в Пермском муниципальном округе. Мусор занимал больше половины гектара сельхозземель. Как выяснилось, участок принадлежит Пермскому аграрно-технологическому университету.
«Была установлена свалка твердых коммунальных отходов на площади 0,54 га. Согласно сведениям из ЕГРН, земельный участок находится на праве постоянного (бессрочного) пользования у ФГБОУ ВО „Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова“», — говорится на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Специалисты сообщили руководству вуза о проблеме, обязав очистить участок. В итоге свалка была ликвидирована.
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