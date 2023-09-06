ГИБДД Тюмени объявило в розыск водителя, который устроил массовое ДТП. Фото

07 сентября 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

В УГИБДД попросили тюменцев оказать содействие в розыске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменское управление ГИБДД попросило оказать помощь в поисках водителя, который устроил массовое ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Автомобиль Nissan Tiida снес три авто и скрылся с места ДТП. Очевидцы утверждают, что водитель пьян. Предварительно, номер „Ниссана“ Т392УА 72. Если Вы знаете его местонахождение звоните в ГИБДД», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.



Авария произошла на улице Дружбы в районе перекрестка с улицей Ветеранов Труда. На момент публикации новости там из-за ДТП появился затор. В региональном УГИБДД уточнили, что пострадавших от столкновения нет. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

Тюменское управление ГИБДД попросило оказать помощь в поисках водителя, который устроил массовое ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Автомобиль Nissan Tiida снес три авто и скрылся с места ДТП. Очевидцы утверждают, что водитель пьян. Предварительно, номер „Ниссана“ Т392УА 72. Если Вы знаете его местонахождение звоните в ГИБДД», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице Дружбы в районе перекрестка с улицей Ветеранов Труда. На момент публикации новости там из-за ДТП появился затор. В региональном УГИБДД уточнили, что пострадавших от столкновения нет.