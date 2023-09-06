06 сентября 2023

ГИБДД Тюмени объявило в розыск водителя, который устроил массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В УГИБДД попросили тюменцев оказать содействие в розыске Фото:

Тюменское управление ГИБДД попросило оказать помощь в поисках водителя, который устроил массовое ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Автомобиль Nissan Tiida снес три авто и скрылся с места ДТП. Очевидцы утверждают, что водитель пьян. Предварительно, номер „Ниссана“ Т392УА 72. Если Вы знаете его местонахождение звоните в ГИБДД», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Дружбы в районе перекрестка с улицей Ветеранов Труда. На момент публикации новости там из-за ДТП появился затор. В региональном УГИБДД уточнили, что пострадавших от столкновения нет.

Фото:

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Тюменское управление ГИБДД попросило оказать помощь в поисках водителя, который устроил массовое ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Автомобиль Nissan Tiida снес три авто и скрылся с места ДТП. Очевидцы утверждают, что водитель пьян. Предварительно, номер „Ниссана“ Т392УА 72. Если Вы знаете его местонахождение звоните в ГИБДД», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице Дружбы в районе перекрестка с улицей Ветеранов Труда. На момент публикации новости там из-за ДТП появился затор. В региональном УГИБДД уточнили, что пострадавших от столкновения нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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