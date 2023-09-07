Популярный ресторан русской кухни в Тюмени закроется на ремонт

В Тюмени временно закроется ресторан русской кухни «Максимыч». В пресс-службе холдинга «Максим», куда входит заведение, корреспонденту URA.RU рассказали, что ремонт планируется провести в начале 2024 года.
«Этот проект будет реализован в начале следующего года», — кратко сообщили в пресс-службе холдинга «Максим». Изначально планировалось, что ремонт заведения будут проводить осенью. Решение перенести стройку было принято из-за того, что ресторану уже предзаказали множество мероприятий.
О конкретных изменениях в «Максимыче» пресс-служба отказалась рассказывать. При этом она отметила, что в планах поменять интерьер с сохранением концепции.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.