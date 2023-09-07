Популярный ресторан русской кухни в Тюмени закроется на ремонт

Ресторан «Максимыч» закроется на ремонт в начале 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Castorka. Екатеринбург, гостинный зал, столики, сервировка, касторка, ресторан
Ремонт решили перенести на начало 2024 года Фото:

В Тюмени временно закроется ресторан русской кухни «Максимыч». В пресс-службе холдинга «Максим», куда входит заведение, корреспонденту URA.RU рассказали, что ремонт планируется провести в начале 2024 года.

«Этот проект будет реализован в начале следующего года», — кратко сообщили в пресс-службе холдинга «Максим». Изначально планировалось, что ремонт заведения будут проводить осенью. Решение перенести стройку было принято из-за того, что ресторану уже предзаказали множество мероприятий.

О конкретных изменениях в «Максимыче» пресс-служба отказалась рассказывать. При этом она отметила, что в планах поменять интерьер с сохранением концепции.

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В Тюмени временно закроется ресторан русской кухни «Максимыч». В пресс-службе холдинга «Максим», куда входит заведение, корреспонденту URA.RU рассказали, что ремонт планируется провести в начале 2024 года. «Этот проект будет реализован в начале следующего года», — кратко сообщили в пресс-службе холдинга «Максим». Изначально планировалось, что ремонт заведения будут проводить осенью. Решение перенести стройку было принято из-за того, что ресторану уже предзаказали множество мероприятий. О конкретных изменениях в «Максимыче» пресс-служба отказалась рассказывать. При этом она отметила, что в планах поменять интерьер с сохранением концепции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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