06 сентября 2023

В Салехарде ушел из жизни известный краевед и писатель Геннадий Сысолятин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде умер известный краевед Геннадий Сысолятин, который внес вклад в развитие округа Фото:

В Салехарде (ЯНАО) умер известный в регионе краевед и писатель Геннадий Сысолятин. Об этом ночью 7 сентября сообщил мэр города Алексей Титовский.

«Он [Сысолятин] умел увлечь беседой. Знал самые интересные места нашего города. Живо интересовался историей. И, как никто другой, умел передать свои знания подрастающему поколению. Мы часто встречались на рыбалке, вели долгие разговоры о самом важном», — написал глава Салехарда в telegram-канале.

Мэр Салехарда рассказал, что помнит, как Геннадий Владимирович нашел адресную табличку от его дома, в котором он родился. Краевед подарил ее мэру на добрую память. Он так и хранит эту табличку у себя.

Геннадия Владимировича Сысолятин — талантливый писатель, педагог, краевед, историк, мудрый наставник, подвижник северных традиций, чуткий человек и активный гражданин. Сысолятин очень многое сделал для развития Салехарда. Все его проекты, книги, рассказы, он сам — навсегда вписаны в летопись города на полярном круге, дополнил Титовский.

Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) умер известный в регионе краевед и писатель Геннадий Сысолятин. Об этом ночью 7 сентября сообщил мэр города Алексей Титовский. «Он [Сысолятин] умел увлечь беседой. Знал самые интересные места нашего города. Живо интересовался историей. И, как никто другой, умел передать свои знания подрастающему поколению. Мы часто встречались на рыбалке, вели долгие разговоры о самом важном», — написал глава Салехарда в telegram-канале. Мэр Салехарда рассказал, что помнит, как Геннадий Владимирович нашел адресную табличку от его дома, в котором он родился. Краевед подарил ее мэру на добрую память. Он так и хранит эту табличку у себя. Геннадия Владимировича Сысолятин — талантливый писатель, педагог, краевед, историк, мудрый наставник, подвижник северных традиций, чуткий человек и активный гражданин. Сысолятин очень многое сделал для развития Салехарда. Все его проекты, книги, рассказы, он сам — навсегда вписаны в летопись города на полярном круге, дополнил Титовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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