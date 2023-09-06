В Салехарде ушел из жизни известный краевед и писатель Геннадий Сысолятин. Фото

07 сентября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

В Салехарде умер известный краевед Геннадий Сысолятин, который внес вклад в развитие округа Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) умер известный в регионе краевед и писатель Геннадий Сысолятин. Об этом ночью 7 сентября сообщил мэр города Алексей Титовский. «Он [Сысолятин] умел увлечь беседой. Знал самые интересные места нашего города. Живо интересовался историей. И, как никто другой, умел передать свои знания подрастающему поколению. Мы часто встречались на рыбалке, вели долгие разговоры о самом важном», — написал глава Салехарда в telegram-канале. Мэр Салехарда рассказал, что помнит, как Геннадий Владимирович нашел адресную табличку от его дома, в котором он родился. Краевед подарил ее мэру на добрую память. Он так и хранит эту табличку у себя. Геннадия Владимировича Сысолятин — талантливый писатель, педагог, краевед, историк, мудрый наставник, подвижник северных традиций, чуткий человек и активный гражданин. Сысолятин очень многое сделал для развития Салехарда. Все его проекты, книги, рассказы, он сам — навсегда вписаны в летопись города на полярном круге, дополнил Титовский. Фото: мэр города Алексей Титовский, telegram-канал, https://t.me/titovsky_al/3577

В Салехарде (ЯНАО) умер известный в регионе краевед и писатель Геннадий Сысолятин. Об этом ночью 7 сентября сообщил мэр города Алексей Титовский. «Он [Сысолятин] умел увлечь беседой. Знал самые интересные места нашего города. Живо интересовался историей. И, как никто другой, умел передать свои знания подрастающему поколению. Мы часто встречались на рыбалке, вели долгие разговоры о самом важном», — написал глава Салехарда в telegram-канале. Мэр Салехарда рассказал, что помнит, как Геннадий Владимирович нашел адресную табличку от его дома, в котором он родился. Краевед подарил ее мэру на добрую память. Он так и хранит эту табличку у себя. Геннадия Владимировича Сысолятин — талантливый писатель, педагог, краевед, историк, мудрый наставник, подвижник северных традиций, чуткий человек и активный гражданин. Сысолятин очень многое сделал для развития Салехарда. Все его проекты, книги, рассказы, он сам — навсегда вписаны в летопись города на полярном круге, дополнил Титовский.