Оператор курганского ТВ уехал добровольцем на спецоперацию. Видео

07 сентября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Курганский телеоператор отправился на СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оператор курганского медиахолдинга «Область 45» отправился на спецоперацию в качестве добровольца. В зоне конфликта он получил позывной «Портной», передает telegram-канал «ZoV45». «Портной — это профессиональный видеооператор, на „гражданке“ он увлекался тем, что монтировал свои съемки, вставляя в них кадры и озвучку из известных фильмов. Сейчас на передовой Портной не теряет оптимизма и в любую свободную минутку продолжает заниматься любимым хобби. Показывает, как наши бойцы будут крошить националистов», — написано в мессенджере. Ранее URA.RU писало о курганском священнике, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь себе. Человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. Свой поступок церковнослужитель объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице.

Оператор курганского медиахолдинга «Область 45» отправился на спецоперацию в качестве добровольца. В зоне конфликта он получил позывной «Портной», передает telegram-канал «ZoV45». «Портной — это профессиональный видеооператор, на „гражданке“ он увлекался тем, что монтировал свои съемки, вставляя в них кадры и озвучку из известных фильмов. Сейчас на передовой Портной не теряет оптимизма и в любую свободную минутку продолжает заниматься любимым хобби. Показывает, как наши бойцы будут крошить националистов», — написано в мессенджере. Ранее URA.RU писало о курганском священнике, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь себе. Человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. Свой поступок церковнослужитель объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице.