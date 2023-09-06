06 сентября 2023

Оператор курганского ТВ уехал добровольцем на спецоперацию. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Курганский телеоператор отправился на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оператор курганского медиахолдинга «Область 45» отправился на спецоперацию в качестве добровольца. В зоне конфликта он получил позывной «Портной», передает telegram-канал «ZoV45».

«Портной — это профессиональный видеооператор, на „гражданке“ он увлекался тем, что монтировал свои съемки, вставляя в них кадры и озвучку из известных фильмов. Сейчас на передовой Портной не теряет оптимизма и в любую свободную минутку продолжает заниматься любимым хобби. Показывает, как наши бойцы будут крошить националистов», — написано в мессенджере.

Ранее URA.RU писало о курганском священнике, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь себе. Человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. Свой поступок церковнослужитель объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице.

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Оператор курганского медиахолдинга «Область 45» отправился на спецоперацию в качестве добровольца. В зоне конфликта он получил позывной «Портной», передает telegram-канал «ZoV45». «Портной — это профессиональный видеооператор, на „гражданке“ он увлекался тем, что монтировал свои съемки, вставляя в них кадры и озвучку из известных фильмов. Сейчас на передовой Портной не теряет оптимизма и в любую свободную минутку продолжает заниматься любимым хобби. Показывает, как наши бойцы будут крошить националистов», — написано в мессенджере. Ранее URA.RU писало о курганском священнике, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь себе. Человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. Свой поступок церковнослужитель объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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