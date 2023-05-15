15 мая 2023

Курганский губернатор рассказал о священнике, который отправился в зону спецоперации

Губернатор Шумков: курганский священник ушел добровольцем в зону СВО
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Подъем купола на строящийся храм «В честь новомученников и исповедников Церкви Русской». п.Варгаши , священники, зонт, рпц
Курганский священник отправился добровольцем в зону СВО (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о священнике, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Недавно узнал удивительную историю, что когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь на себя. Близкий человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. А на днях он ушел добровольцем на СВО», — написал Шумков. По словам главы региона, свой поступок отец Алексей объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице.

Ранее URA.RU писало, что вместе с курганскими и свердловскими казаками на фронт отправился священник. Он будет заниматься в зоне СВО духовным окормлением бойцов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о священнике, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем telegram-канале. «Недавно узнал удивительную историю, что когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь на себя. Близкий человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. А на днях он ушел добровольцем на СВО», — написал Шумков. По словам главы региона, свой поступок отец Алексей объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице. Ранее URA.RU писало, что вместе с курганскими и свердловскими казаками на фронт отправился священник. Он будет заниматься в зоне СВО духовным окормлением бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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