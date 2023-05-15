Курганский губернатор рассказал о священнике, который отправился в зону спецоперации

Губернатор Шумков: курганский священник ушел добровольцем в зону СВО

16 мая 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Курганский священник отправился добровольцем в зону СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о священнике, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем telegram-канале. «Недавно узнал удивительную историю, что когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь на себя. Близкий человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. А на днях он ушел добровольцем на СВО», — написал Шумков. По словам главы региона, свой поступок отец Алексей объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице. Ранее URA.RU писало, что вместе с курганскими и свердловскими казаками на фронт отправился священник. Он будет заниматься в зоне СВО духовным окормлением бойцов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о священнике, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем telegram-канале. «Недавно узнал удивительную историю, что когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь на себя. Близкий человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. А на днях он ушел добровольцем на СВО», — написал Шумков. По словам главы региона, свой поступок отец Алексей объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице. Ранее URA.RU писало, что вместе с курганскими и свердловскими казаками на фронт отправился священник. Он будет заниматься в зоне СВО духовным окормлением бойцов.