Курганский губернатор рассказал о священнике, который отправился в зону спецоперации

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о священнике, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Недавно узнал удивительную историю, что когда у отца Алексея тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать его болезнь на себя. Близкий человек поправился, а отец Алексей тяжело заболел. А на днях он ушел добровольцем на СВО», — написал Шумков. По словам главы региона, свой поступок отец Алексей объяснил тем, что он не надеется на поправку и не хочет занимать место в больнице.
Ранее URA.RU писало, что вместе с курганскими и свердловскими казаками на фронт отправился священник. Он будет заниматься в зоне СВО духовным окормлением бойцов.
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