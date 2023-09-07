В Екатеринбурге снесут четыре моста

В Екатеринбурге демонтируют два надземных пешеходных перехода и два путепровода. Такие планы содержатся в Генплане города до 2045 года.
Согласно главному документу градостроительного планирования, до 2045 года в Екатеринбурге хотят построить и реконструировать более шестидесяти различных мостовых конструкций. Однако четыре таких объекта пойдут под снос.
В частности, речь идет о демонтаже путепроводов через железную дорогу на улице Хлебная в микрорайоне Лечебный и на улице Машинистов в микрорайоне Вокзальный. Также под снос попали надземные пешеходные переходы через железнодорожные пути на улице Кимовская в Вокзальном и через Егоршинский подход вдоль улицы Блюхера на Втузгородоке.
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