07 сентября 2023

В Екатеринбурге снесут четыре моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Исеть. Екатеринбург, река исеть, старый мост
В Екатеринбурге под снос попали два путепровода и два надземных пешеходных перехода Фото:

В Екатеринбурге демонтируют два надземных пешеходных перехода и два путепровода. Такие планы содержатся в Генплане города до 2045 года.

Согласно главному документу градостроительного планирования, до 2045 года в Екатеринбурге хотят построить и реконструировать более шестидесяти различных мостовых конструкций. Однако четыре таких объекта пойдут под снос.

В частности, речь идет о демонтаже путепроводов через железную дорогу на улице Хлебная в микрорайоне Лечебный и на улице Машинистов в микрорайоне Вокзальный. Также под снос попали надземные пешеходные переходы через железнодорожные пути на улице Кимовская в Вокзальном и через Егоршинский подход вдоль улицы Блюхера на Втузгородоке.

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В Екатеринбурге демонтируют два надземных пешеходных перехода и два путепровода. Такие планы содержатся в Генплане города до 2045 года. Согласно главному документу градостроительного планирования, до 2045 года в Екатеринбурге хотят построить и реконструировать более шестидесяти различных мостовых конструкций. Однако четыре таких объекта пойдут под снос. В частности, речь идет о демонтаже путепроводов через железную дорогу на улице Хлебная в микрорайоне Лечебный и на улице Машинистов в микрорайоне Вокзальный. Также под снос попали надземные пешеходные переходы через железнодорожные пути на улице Кимовская в Вокзальном и через Егоршинский подход вдоль улицы Блюхера на Втузгородоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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