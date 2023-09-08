В ДНР опровергли слухи о грабежах во время голосования на дому

08 сентября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

В МВД призвали не доверять анонимным сообщениям в соцсетях Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В telegram-каналах сообщают о том, что на территории Донецкой народной республики (ДНР) работает банда, которая под видом выездных избирательных комиссий проникает в жилище инвалидов и пенсионеров и совершает грабежи. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что данная информация не соответствует действительности. Ее опровергли в региональном МВД. «Данная ориентировка, размещенная якобы от имени одного из подразделений МВД, не соответствует действительности. Полиция призывает граждан не доверять анонимным сообщениям в социальных сетях, которые распространяются в целях дискредитации правоохранительных органов и создания панических настроений среди населения», — заявили в МВД ДНР. Заявление приводится на официальном сайте администрации Горловки. Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.

В telegram-каналах сообщают о том, что на территории Донецкой народной республики (ДНР) работает банда, которая под видом выездных избирательных комиссий проникает в жилище инвалидов и пенсионеров и совершает грабежи. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что данная информация не соответствует действительности. Ее опровергли в региональном МВД. «Данная ориентировка, размещенная якобы от имени одного из подразделений МВД, не соответствует действительности. Полиция призывает граждан не доверять анонимным сообщениям в социальных сетях, которые распространяются в целях дискредитации правоохранительных органов и создания панических настроений среди населения», — заявили в МВД ДНР. Заявление приводится на официальном сайте администрации Горловки. Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.