В ДНР опровергли слухи о грабежах во время голосования на дому

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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, бронежилет, полицейский, мвд россии, скорая помошь
В МВД призвали не доверять анонимным сообщениям в соцсетях Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В telegram-каналах сообщают о том, что на территории Донецкой народной республики (ДНР) работает банда, которая под видом выездных избирательных комиссий проникает в жилище инвалидов и пенсионеров и совершает грабежи. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что данная информация не соответствует действительности. Ее опровергли в региональном МВД.

«Данная ориентировка, размещенная якобы от имени одного из подразделений МВД, не соответствует действительности. Полиция призывает граждан не доверять анонимным сообщениям в социальных сетях, которые распространяются в целях дискредитации правоохранительных органов и создания панических настроений среди населения», — заявили в МВД ДНР. Заявление приводится на официальном сайте администрации Горловки.

Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.

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В telegram-каналах сообщают о том, что на территории Донецкой народной республики (ДНР) работает банда, которая под видом выездных избирательных комиссий проникает в жилище инвалидов и пенсионеров и совершает грабежи. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что данная информация не соответствует действительности. Ее опровергли в региональном МВД. «Данная ориентировка, размещенная якобы от имени одного из подразделений МВД, не соответствует действительности. Полиция призывает граждан не доверять анонимным сообщениям в социальных сетях, которые распространяются в целях дискредитации правоохранительных органов и создания панических настроений среди населения», — заявили в МВД ДНР. Заявление приводится на официальном сайте администрации Горловки. Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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