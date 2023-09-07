07 сентября 2023

В России официально начались трехдневные выборы

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Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, выборы, голосование, урны для голосования
В Москве в 08:00 (Мск) начались выборы-2023 Фото:
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Выборы-2023

В Москве и по всей России официально стартовали выборы-2023. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн голосование будет доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

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Выборы в России в 2023 году: когда и в каких регионах пройдут

С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.

Единый день голосования в России проходит 10 числа, но регионы могли сами определить длительность голосования — от одного до трех дней. Для тех, кто избрал трехдневный формат, выборы начались утром 8 сентября. Голосование также проходит и в новых российских территориях, несмотря на военное положение, — в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Жители Москвы и Московской области будут выбирать мэра города. Пять российских партий выдвинули своих кандидатов. От «Единой России» участвует Сергей Собянин. От КПРФ — Леонид Зюганов; «Справедливой России — За правду» — Дмитрий Гусев; ЛДПР — Борис Чернышов; «Новые люди» — Владислав Даванков.

URA.RU подробнее писало о выборах в Москве и всех представленных кандидатов. На выборах мэра Москвы доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому, передает RT. Президент РФ Владимир Путин также будет голосовать, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Москве и по всей России официально стартовали выборы-2023. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн голосование будет доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона. Единый день голосования в России проходит 10 числа, но регионы могли сами определить длительность голосования — от одного до трех дней. Для тех, кто избрал трехдневный формат, выборы начались утром 8 сентября. Голосование также проходит и в новых российских территориях, несмотря на военное положение, — в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Жители Москвы и Московской области будут выбирать мэра города. Пять российских партий выдвинули своих кандидатов. От «Единой России» участвует Сергей Собянин. От КПРФ — Леонид Зюганов; «Справедливой России — За правду» — Дмитрий Гусев; ЛДПР — Борис Чернышов; «Новые люди» — Владислав Даванков. URA.RU подробнее писало о выборах в Москве и всех представленных кандидатов. На выборах мэра Москвы доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому, передает RT. Президент РФ Владимир Путин также будет голосовать, сообщает «Национальная служба новостей».
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Ссылки по теме
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