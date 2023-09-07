Защита челябинского экс-замминистра Белавкина пытается вытащить его из колонии

Иван Белавкин надеется на отмену приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Адвокаты бывшего первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина, задержанного ФСБ за взятку и осужденного на 13 лет, 8 сентября попросили суд оправдать своего подзащитного. На заседании суда апелляционной инстанции они ссылались на противоречивость показаний свидетелей, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд первой инстанции исказил показания свидетелей. Они противоречат позиции обвинения. Почему-то были приняты одни доказательства и отвергнуты другие. Наказание не соответствует личности Белавкина и чрезмерно сурово», — озвучили позицию защиты адвокаты экс-чиновника.

В части дополнения защита привела текст приговора, который, по ее мнению, полностью повторяет текст обвинительного заключения. По словам адвоката, это может свидетельствовать о том, что суд не разобрал показания свидетелей тщательно. На основании изложенного защита ходатайствовала перед судом об отмене приговора и возвращении дела прокурору, либо оправдании Белавкина.

На следующем заседании суда пройдут прения сторон. После чего Белавкину будет предоставлено последнее слово. Но основании рассмотрения дела областной суд вынесет окончательный приговор.

Сотрудники ФСБ задержали первого замминистра строительства Белавкина в июне 2021 года прямо на коллегии ведомства. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за покровительство при реализации контракта на строительство котельной в Саткинском районе. Гособвинение запросило для бывшего экс-замминистра 14,5 года колонии строгого режима. Приговор оказался более мягким: 13 лет в колонии строгого режима и штраф в 47 млн рублей. С того момента адвокаты экс-чиновника, не признавшего себя виновным, пытаются оспорить вердикт.

Рассмотрение апелляции проходило с использованием видеосвязи Фото: Павел Сидоров © URA.RU