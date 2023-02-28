Суд приговорил Ивана Белавкина к 13 годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, 1 марта отправили в колонию строгого режима на 13 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда.

«Признать Ивана Белавкина виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 47 млн рублей. Также конфисковать в доход государства сумму взятки в размере 1 млн 175 тысяч рублей», — зачитал приговор судья Алексей Акатышев.

На оглашение приговора Белавкину пришли его близкие родственники — жена и два сына. От общения с прессой они отказались. После оглашения приговора супруге Белавкина стало плохо. Она чуть не потеряла сознание и расплакалась.

Белавкина задержали сотрудники ФСБ по региону в июне 2021 года, сорвав при этом заседание коллегии министерства. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта.

Все время следствия Белавкин провел в СИЗО. Его адвокаты несколько раз пытались оспорить решение суда первой инстанции, но апелляции остались неудовлетворенными. Свою вину экс-чиновник так и не признал.

Белавкина также приговорили к крупному штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU