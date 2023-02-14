14 февраля 2023

Челябинского замминистра строительства просят отправить в колонию строгого режима на 14,5 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, белавкин иван, решетка
Иван Белавкин вины не признает Фото:
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Уголовные дела в челябинском минстрое

Гособвинение просит назначить первому заместителю министра строительства Челябинской области Ивану Белавкину наказание в виде 14,5 лет строгого режима и штрафа на сумму свыше 59 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прения проходят в Центральном райсуде Челябинска. Гособвинитель попросил суд назначить наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки в размере 59 224 500 рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет», — уточнили в прокуратуре.

Белавкина задержали сотрудники ФСБ в июне 2021 года прямо в ходе коллегии министерства, выведя его в наручниках. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года он получил 1 млн 175 тысяч рублей от организации, которая вела реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

Своей вины чиновник не признает. Он до сих пор находится в СИЗО.

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Гособвинение просит назначить первому заместителю министра строительства Челябинской области Ивану Белавкину наказание в виде 14,5 лет строгого режима и штрафа на сумму свыше 59 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прения проходят в Центральном райсуде Челябинска. Гособвинитель попросил суд назначить наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки в размере 59 224 500 рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет», — уточнили в прокуратуре. Белавкина задержали сотрудники ФСБ в июне 2021 года прямо в ходе коллегии министерства, выведя его в наручниках. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года он получил 1 млн 175 тысяч рублей от организации, которая вела реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Своей вины чиновник не признает. Он до сих пор находится в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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