07 сентября 2023

Челябинцев напугали взрывы в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, улица цвиллинга, виды челябинска
Звуки, похожие на взрывы, раздались в центре Челябинска Фото:

В Челябинске 8 сентября жителей напугали звуки, похожие на взрывы. Громкие хлопки было слышно в центре города, передает корреспондент URA.RU.

«Первый хлопок раздался в десять часов 8 сентября. Звук был очень похож на взрыв. Не понятно, откуда звук, но слышно его было в центре Челябинска», — сообщил корреспондент.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там пояснили, что звуки идут с одного из предприятий в городе и беспокоится не стоит.

«8 сентября в первой половине дня на предприятии Челябинска ведутся плановые работы по утилизации отходов производства. Просим жителей сохранять спокойствие», — уточнили в ведомстве.

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В Челябинске 8 сентября жителей напугали звуки, похожие на взрывы. Громкие хлопки было слышно в центре города, передает корреспондент URA.RU. «Первый хлопок раздался в десять часов 8 сентября. Звук был очень похож на взрыв. Не понятно, откуда звук, но слышно его было в центре Челябинска», — сообщил корреспондент. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там пояснили, что звуки идут с одного из предприятий в городе и беспокоится не стоит. «8 сентября в первой половине дня на предприятии Челябинска ведутся плановые работы по утилизации отходов производства. Просим жителей сохранять спокойствие», — уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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