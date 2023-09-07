Челябинцев напугали взрывы в центре города

Звуки, похожие на взрывы, раздались в центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 8 сентября жителей напугали звуки, похожие на взрывы. Громкие хлопки было слышно в центре города, передает корреспондент URA.RU.

«Первый хлопок раздался в десять часов 8 сентября. Звук был очень похож на взрыв. Не понятно, откуда звук, но слышно его было в центре Челябинска», — сообщил корреспондент.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там пояснили, что звуки идут с одного из предприятий в городе и беспокоится не стоит.

«8 сентября в первой половине дня на предприятии Челябинска ведутся плановые работы по утилизации отходов производства. Просим жителей сохранять спокойствие», — уточнили в ведомстве.