В ХМАО работодатель пойдет под суд за полумиллионный долг перед работником

УТТ-8 задолжало сотруднице полмиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте руководитель ООО «Управление технологического транспорта-8» более двух месяцев не платил зарплату сотруднице предприятия, а деньги направлял на другие нужды. По информации пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчину будут судить.

«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствием установлено, что с марта по май 2022 обвиняемый не выплатил заработную плату работнику организации на сумму почти 500 тысяч рублей, а деньги направлял на другие нужды», — сообщает ведомство.

Прокуратура контролирует погашение долга перед сотрудницей УТТ-8. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

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