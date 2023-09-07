Бывшего свердловского высокопоставленного спасателя оштрафовали на 3,5 млн рублей

В Карпинске за взятку осудили бывшего высокопоставленного спасателя

08 сентября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Карпинске осудили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карпинске осудили бывшего начальника отряда противопожарной службы, который за взятку закрыл глаза на опьянение подчиненного. Суд назначил штраф 3,5 млн рублей. По данным областной прокуратуры, 29 июля 2015 года бывший начальник отряда федеральной противопожарной службы Североуральска обнаружил находящегося на дежурстве пьяного начальника караула пожарной части. Обвиняемый потребовал от провинившегося сотрудника дать взятку 50 тысяч рублей. Тот согласился. После этого начальника отряда задержали. На него завели уголовное дело за «за незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки». Накануне Карпинский суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей.

В Карпинске осудили бывшего начальника отряда противопожарной службы, который за взятку закрыл глаза на опьянение подчиненного. Суд назначил штраф 3,5 млн рублей. По данным областной прокуратуры, 29 июля 2015 года бывший начальник отряда федеральной противопожарной службы Североуральска обнаружил находящегося на дежурстве пьяного начальника караула пожарной части. Обвиняемый потребовал от провинившегося сотрудника дать взятку 50 тысяч рублей. Тот согласился. После этого начальника отряда задержали. На него завели уголовное дело за «за незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки». Накануне Карпинский суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей.