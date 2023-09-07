07 сентября 2023

Бывшего свердловского высокопоставленного спасателя оштрафовали на 3,5 млн рублей

В Карпинске за взятку осудили бывшего высокопоставленного спасателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, фемида, правосудие, суд
В Карпинске осудили Фото:

В Карпинске осудили бывшего начальника отряда противопожарной службы, который за взятку закрыл глаза на опьянение подчиненного. Суд назначил штраф 3,5 млн рублей.

По данным областной прокуратуры, 29 июля 2015 года бывший начальник отряда федеральной противопожарной службы Североуральска обнаружил находящегося на дежурстве пьяного начальника караула пожарной части. Обвиняемый потребовал от провинившегося сотрудника дать взятку 50 тысяч рублей. Тот согласился.

После этого начальника отряда задержали. На него завели уголовное дело за «за незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки». Накануне Карпинский суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей.

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В Карпинске осудили бывшего начальника отряда противопожарной службы, который за взятку закрыл глаза на опьянение подчиненного. Суд назначил штраф 3,5 млн рублей. По данным областной прокуратуры, 29 июля 2015 года бывший начальник отряда федеральной противопожарной службы Североуральска обнаружил находящегося на дежурстве пьяного начальника караула пожарной части. Обвиняемый потребовал от провинившегося сотрудника дать взятку 50 тысяч рублей. Тот согласился. После этого начальника отряда задержали. На него завели уголовное дело за «за незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки». Накануне Карпинский суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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