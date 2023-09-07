07 сентября 2023

В Центробанке определились, кто возглавит филиал в УрФО

Главой Центробанка в УрФО стала Марина Мясникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В уральском филиале Центробанка назначили руководителя Фото:

Начальником уральского управления банка России стала Марина Мясникова, до этого возглавлявшая самарское отделение. Информация об этом опубликована на официальном сайте банка России.

«С 18 сентября 2023 года начальником уральского главного управления назначена Марина Мясникова. Ранее, с октября 2018 года, она возглавляла отделение Самара Волго-Вятского главного управления Банка России», — говорится в сообщении.

Прошлый руководитель уральского управления Центробанка Рустэм Марданов покинул пост в апреле. Временно исполняющим обязанности был первый замглавы Евгений Барышников.

Марина Мясникова работает в Банке России больше 30 лет. Большую часть времени она занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.

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Начальником уральского управления банка России стала Марина Мясникова, до этого возглавлявшая самарское отделение. Информация об этом опубликована на официальном сайте банка России. «С 18 сентября 2023 года начальником уральского главного управления назначена Марина Мясникова. Ранее, с октября 2018 года, она возглавляла отделение Самара Волго-Вятского главного управления Банка России», — говорится в сообщении. Прошлый руководитель уральского управления Центробанка Рустэм Марданов покинул пост в апреле. Временно исполняющим обязанности был первый замглавы Евгений Барышников. Марина Мясникова работает в Банке России больше 30 лет. Большую часть времени она занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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