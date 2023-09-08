В соцсетях пугают россиян фейками о мобилизации и расстрелах в день выборов

«Диалог Регионы» предупредил об увеличении фейков в день выборов в РФ

08 сентября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Россиян пугают повестками на выборах, сообщает «Диалог Регионы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В соцсетях появилась фейковая информация, что в преддверии выборов на участках для голосования планируется вручение повесток на якобы новую волну мобилизации. Кроме того, по данным АНО «Диалог Регионы», прогнозируется трехкратный прирост количества фейков по теме ЕДГ (Единого дня голосования) по сравнению с прошлыми годами. Так украинские telegram-каналы продвигают фейки об «угрозах расстрела из автоматов» за отказ голосовать в новых регионах РФ. Новость по теме Выборы в России в 2023 году: когда и в каких регионах пройдут «Прогнозируется трехкратный прирост количества фейков по теме ЕДГ по сравнению с показателями 2021 и 2022 гг <…> [В соцсетях] сообщают, что на избирательных участках Московской области будут дежурить представители военных комиссариатов, которые будут агитировать подписать контракт и выдавать повестки для уточнения данных», — сообщает АНО «Диалог Регионы». Организация утверждает, что задача подобных фейков — снижение явки, дестабилизация общественной и политической обстановки, а также подрыв доверия к выборам. Кроме того, украинские telegram-каналы распространяют фейк, что жителей новых регионов будут пугать расстрелом из автомата за неявку на выборы. Также публикуется ложная информация о якобы планируемом нарушении выборного процесса и дискредитации дистанционного электронного голосования. «Диалог Регионы» сообщает, что большая часть фейков опубликована в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и в мессенджере Telegram. В России 8 сентября официально начались трехдневные выборы. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Единый день голосования проходит 10 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях появилась фейковая информация, что в преддверии выборов на участках для голосования планируется вручение повесток на якобы новую волну мобилизации. Кроме того, по данным АНО «Диалог Регионы», прогнозируется трехкратный прирост количества фейков по теме ЕДГ (Единого дня голосования) по сравнению с прошлыми годами. Так украинские telegram-каналы продвигают фейки об «угрозах расстрела из автоматов» за отказ голосовать в новых регионах РФ. «Прогнозируется трехкратный прирост количества фейков по теме ЕДГ по сравнению с показателями 2021 и 2022 гг <…> [В соцсетях] сообщают, что на избирательных участках Московской области будут дежурить представители военных комиссариатов, которые будут агитировать подписать контракт и выдавать повестки для уточнения данных», — сообщает АНО «Диалог Регионы». Организация утверждает, что задача подобных фейков — снижение явки, дестабилизация общественной и политической обстановки, а также подрыв доверия к выборам. Кроме того, украинские telegram-каналы распространяют фейк, что жителей новых регионов будут пугать расстрелом из автомата за неявку на выборы. Также публикуется ложная информация о якобы планируемом нарушении выборного процесса и дискредитации дистанционного электронного голосования. «Диалог Регионы» сообщает, что большая часть фейков опубликована в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и в мессенджере Telegram. В России 8 сентября официально начались трехдневные выборы. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Единый день голосования проходит 10 сентября.