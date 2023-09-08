Курганцы 10 сентября выберут новых депутатов на трех дополнительных выборах

Довыборы пройдут в пяти муниципальных округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В Курганской области 10 сентября пройдут дополнительные выборы в областную думу и думы Белозерского и Шадринского муниципальных округов. Информация об этом появилась в группе Избирательной комиссии региона в соцсети «ВКонтакте».

«В единый день голосования 10 сентября в Курганской области состоятся три избирательные кампании. 10 сентября избирательные участки будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00», — указано в сообщении. Голосование будет проходить на 88 участках, 12 из которых будет в Белозерском округе и 17 — в Шадринском.

На довыборах в облдуму по Щучанскому избирательному округу за мандат будут бороться гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»), водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ) и сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР). Недавно кандидатов было четыре, но кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Нажиба Хайрнасова отказалось участвовать в довыборах. На этих выборах будут голосовать жители Альменевского, Сафакулевского и Щучанского муниципальных округов.

В довыборах на место в думу Белозерского округа будут участвовать кандидаты от ЕР, ЛДПР, справедливоросов, «Партии возрождения России» и самовыдвиженец. За место в думе Шадринского округа будут бороться представители ЕР, КПРФ, ЛДПР и справедливоросов.