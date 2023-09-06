Основной конкурент ЕР в курганскую облдуму сняла свою кандидатуру с довыборов

07 сентября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

В довыборах будут участвовать три кандидата вместо четырех Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Кандидат от справедливороссов Нажиба Хайрнасова отказалось участвовать в довыборах в курганскую облдуму. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. По данным источника URA.RU, связанного с региональными властями, Хайрнасова могла составить серьезную конкуренцию кандидату от «Единой России» Александру Черняку. «Аннулирована регистрация кандидата на дополнительных выборах депутата Курганской областной Думы. Решение принято комиссией на основании личного письменного заявления Нажибы Фаритовны Хайрнасовой о снятии своей кандидатуры с дополнительных выборов депутата Курганской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 — Щучанский», — указано в сообщении. «Ее уговорили сняться с выборов с официальной формулировкой — по состоянию здоровья. Но неофициально — есть беспокойство, что она выиграет в национальных районах у Черняка», — уточнил источник URA.RU связанный, с региональными властями. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до председателя курганского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Валерия Державина. Он не ответил на звонок. Ранее Державин сообщал URA.RU, что представители партии планируют заняться продвижением Хайрнасовой ближе к концу избирательной кампании. Это было связано с нехваткой денег. Довыборы в облдуму пройдут 10 сентября. В довыборах участвуют: гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»), водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ) и сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат от справедливороссов Нажиба Хайрнасова отказалось участвовать в довыборах в курганскую облдуму. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. По данным источника URA.RU, связанного с региональными властями, Хайрнасова могла составить серьезную конкуренцию кандидату от «Единой России» Александру Черняку. «Аннулирована регистрация кандидата на дополнительных выборах депутата Курганской областной Думы. Решение принято комиссией на основании личного письменного заявления Нажибы Фаритовны Хайрнасовой о снятии своей кандидатуры с дополнительных выборов депутата Курганской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 — Щучанский», — указано в сообщении. «Ее уговорили сняться с выборов с официальной формулировкой — по состоянию здоровья. Но неофициально — есть беспокойство, что она выиграет в национальных районах у Черняка», — уточнил источник URA.RU связанный, с региональными властями. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до председателя курганского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Валерия Державина. Он не ответил на звонок. Ранее Державин сообщал URA.RU, что представители партии планируют заняться продвижением Хайрнасовой ближе к концу избирательной кампании. Это было связано с нехваткой денег. Довыборы в облдуму пройдут 10 сентября. В довыборах участвуют: гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»), водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ) и сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР).