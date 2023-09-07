Тюменские силовики переходят на усиленный режим

Тюменские силовики переходят на усиленный режим несения службы

08 сентября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Усиление начнет действовать с 9 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 9 сентября тюменские силовики переходят на усиленный режим несения службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам усиление начнет действовать в ночь с 8 на 9 сентября и связано с предстоящими выборами губернатора Тюменской области. «Тюменские силовики переходят на усиленный вариант несения службы. Он начнет действовать с 9 сентября. Под охрану, в частности, будут взяты все избирательные участки и комиссии, а на дорогах Тюмени — введены дополнительные наряды ДПС. В полночь 9 сентября наступает „День тишины“: любая предвыборная агитация будет запрещена, как и в день голосования. Полиция будет следить, в том числе, и за соблюдением этих требований», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Также в этот день пройдут выборы в городскую думу Тюмени и довыборы в региональный парламент.

С 9 сентября тюменские силовики переходят на усиленный режим несения службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам усиление начнет действовать в ночь с 8 на 9 сентября и связано с предстоящими выборами губернатора Тюменской области. «Тюменские силовики переходят на усиленный вариант несения службы. Он начнет действовать с 9 сентября. Под охрану, в частности, будут взяты все избирательные участки и комиссии, а на дорогах Тюмени — введены дополнительные наряды ДПС. В полночь 9 сентября наступает „День тишины“: любая предвыборная агитация будет запрещена, как и в день голосования. Полиция будет следить, в том числе, и за соблюдением этих требований», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Также в этот день пройдут выборы в городскую думу Тюмени и довыборы в региональный парламент.