07 сентября 2023

Тюменские силовики переходят на усиленный режим

Тюменские силовики переходят на усиленный режим несения службы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, умвд, мвд, полиция, сотрудники полиции
Усиление начнет действовать с 9 сентября Фото:

С 9 сентября тюменские силовики переходят на усиленный режим несения службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам усиление начнет действовать в ночь с 8 на 9 сентября и связано с предстоящими выборами губернатора Тюменской области.

«Тюменские силовики переходят на усиленный вариант несения службы. Он начнет действовать с 9 сентября. Под охрану, в частности, будут взяты все избирательные участки и комиссии, а на дорогах Тюмени — введены дополнительные наряды ДПС. В полночь 9 сентября наступает „День тишины“: любая предвыборная агитация будет запрещена, как и в день голосования. Полиция будет следить, в том числе, и за соблюдением этих требований», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Также в этот день пройдут выборы в городскую думу Тюмени и довыборы в региональный парламент.

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С 9 сентября тюменские силовики переходят на усиленный режим несения службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам усиление начнет действовать в ночь с 8 на 9 сентября и связано с предстоящими выборами губернатора Тюменской области. «Тюменские силовики переходят на усиленный вариант несения службы. Он начнет действовать с 9 сентября. Под охрану, в частности, будут взяты все избирательные участки и комиссии, а на дорогах Тюмени — введены дополнительные наряды ДПС. В полночь 9 сентября наступает „День тишины“: любая предвыборная агитация будет запрещена, как и в день голосования. Полиция будет следить, в том числе, и за соблюдением этих требований», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Также в этот день пройдут выборы в городскую думу Тюмени и довыборы в региональный парламент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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