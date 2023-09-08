Канадский хоккеист признался, что чувствует себя «детсадовцем» в РФ

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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
Роб Хэмилтон планирует играть в России Фото:

Канадский хоккеист «Трактора» Роб Хэмилтон задумывается над получением российского гражданства после жизни в РФ. Однако спортсмен признается, что сейчас его силы сосредоточены на изучении языка. По его словам, он чувствует себя мальчиком из детского сада, когда пытается сказать что-то на русском.

«Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада», — рассказал Хэмилтон в интервью «Спорт-экспресс». Его слова приводит Sport24. По его планам, он обязательно задумывается о получении российского гражданства, если будет соответствующий контракт. Кроме того, Хэмилтон планирует остаться в РФ надолго.

Робу Хэммилтону 29 лет. Он родился в Канаде в 1994 году. Играет на позиции защитника в клубе «Трактор». Выступает в КХЛ с ноября 2022 года. Проживает в России.

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Канадский хоккеист «Трактора» Роб Хэмилтон задумывается над получением российского гражданства после жизни в РФ. Однако спортсмен признается, что сейчас его силы сосредоточены на изучении языка. По его словам, он чувствует себя мальчиком из детского сада, когда пытается сказать что-то на русском. «Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада», — рассказал Хэмилтон в интервью «Спорт-экспресс». Его слова приводит Sport24. По его планам, он обязательно задумывается о получении российского гражданства, если будет соответствующий контракт. Кроме того, Хэмилтон планирует остаться в РФ надолго. Робу Хэммилтону 29 лет. Он родился в Канаде в 1994 году. Играет на позиции защитника в клубе «Трактор». Выступает в КХЛ с ноября 2022 года. Проживает в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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