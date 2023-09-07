В пермском детсаду ребенок получил травму

Выяснилось, что воспитатель не следила за детьми
В Перми ребенок получил травму, находясь в частном детском саду «Мишутка». Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры Пермского края.
«Находясь в частном образовательном учреждении „Детский сад Мишутка“ ребенок получил серьезную травму. Это произошло по причине того, что воспитатель не контролировала детей должным образом», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, а та в свою очередь в суд. Теперь детский сад должен выплатить в пользу ребенка 200 тысяч рублей.
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