07 сентября 2023

В пермском детсаду ребенок получил травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, детский сад, художественный класс, урок изо
Выяснилось, что воспитатель не следила за детьми Фото:

В Перми ребенок получил травму, находясь в частном детском саду «Мишутка». Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры Пермского края.

«Находясь в частном образовательном учреждении „Детский сад Мишутка“ ребенок получил серьезную травму. Это произошло по причине того, что воспитатель не контролировала детей должным образом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, а та в свою очередь в суд. Теперь детский сад должен выплатить в пользу ребенка 200 тысяч рублей.

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В Перми ребенок получил травму, находясь в частном детском саду «Мишутка». Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры Пермского края. «Находясь в частном образовательном учреждении „Детский сад Мишутка“ ребенок получил серьезную травму. Это произошло по причине того, что воспитатель не контролировала детей должным образом», — рассказали в пресс-службе ведомства. Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, а та в свою очередь в суд. Теперь детский сад должен выплатить в пользу ребенка 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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