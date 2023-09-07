Автомобили с «Честного маршрута» главы ЯНАО отправили в зону СВО

Глава ЯНАО Артюхов передал автомобили с «Честного маршрута» в Донбасс

Дмитрий Артюхов передал автомобили с «Честного маршрута» в Донбасс Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета «Честный маршрут» губернатора ЯНАО

Два автомобиля LADA X-RAY, на одном из которых губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов совершил объезд Ямала в рамках пятого «Честного маршрута» были переданы в Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Два отечественных автомобиля Лада X-RAY, на одной из которых губернатор Ямала совершил пятую поездку по округу, отправились в новые регионы. Такое решение принял Дмитрий Артюхов», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

Одна машина будет передана для нужд медицинских работников Волновахи, в которой строители ЯНАО восстановили семь корпусов районной больницы. Вторая будет передана непосредственно в зону спецоперации, в распоряжение батальона «Росомаха».

По завершению поездки по округу, губернатор традиционно передает автомобиль тем, кто больше в нем нуждается. С 2019 года получателями машин стали: многодетная семья из Ноябрьска, общественники из Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского и Муравленко, а также Тарко-Салинская ЦРБ.