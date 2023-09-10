10 сентября 2023
09 сентября 2023

В Челябинске создадут два новых маршрута для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, ручей, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
В Челябинской области задумались о создании новых турмаршрутов Фото:

В Челябинске создадут два новых национальных маршрута по региону. Как URA.RU рассказали участники туристского рынка, они будут посвящены экологическому и промышленному туризму.

«В предстоящие годы планируется создать два новых нацмаршрута. В области активно развиваются два направления: промышленного и экологического туризма. У нас край трех тысяч озер, есть богатые леса, красивые горы», — рассказала URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Маршруты дополнят существующий обзорный тур «К нам прилетают даже метеориты». Он создан представителями туроператоров на средства правительства региона в 2020 году. Консолидатором маршрута выступает компания «Спутник». В низкий сезон стоимость тура начинается от 16,5 тысячи рублей за четыре дня пути, в течение которых путешественники посещают основные достопримечательности Челябинска, Миасса, Златоуста и Сатки. Летом места на маршруте бронируются практически полностью.

Ожидается, что работа над вторым маршрутом начнется в 2024 году. Подготовка первого заняла год. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил URA.RU, что региональные маршруты создаются во многих странах, например, такие имеются в федеральных землях Германии.

Собеседник информагентства заявил, что создание маршрута предполагает комплексную работу. Она должна предусматривать мониторинг турпотока, план строительства и поддержания инфраструктуры. Региональные маршруты могут становиться частью более крупных брендовых туров вроде поездок по городам «Золотого кольца». В рамках данной деятельности, уверен Уманский, для страны является важным развитие сети аэропортов, больших автобусных стоянок на 150 человек, строительство гостиниц.

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В Челябинске создадут два новых национальных маршрута по региону. Как URA.RU рассказали участники туристского рынка, они будут посвящены экологическому и промышленному туризму. «В предстоящие годы планируется создать два новых нацмаршрута. В области активно развиваются два направления: промышленного и экологического туризма. У нас край трех тысяч озер, есть богатые леса, красивые горы», — рассказала URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. Маршруты дополнят существующий обзорный тур «К нам прилетают даже метеориты». Он создан представителями туроператоров на средства правительства региона в 2020 году. Консолидатором маршрута выступает компания «Спутник». В низкий сезон стоимость тура начинается от 16,5 тысячи рублей за четыре дня пути, в течение которых путешественники посещают основные достопримечательности Челябинска, Миасса, Златоуста и Сатки. Летом места на маршруте бронируются практически полностью. Ожидается, что работа над вторым маршрутом начнется в 2024 году. Подготовка первого заняла год. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил URA.RU, что региональные маршруты создаются во многих странах, например, такие имеются в федеральных землях Германии. Собеседник информагентства заявил, что создание маршрута предполагает комплексную работу. Она должна предусматривать мониторинг турпотока, план строительства и поддержания инфраструктуры. Региональные маршруты могут становиться частью более крупных брендовых туров вроде поездок по городам «Золотого кольца». В рамках данной деятельности, уверен Уманский, для страны является важным развитие сети аэропортов, больших автобусных стоянок на 150 человек, строительство гостиниц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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