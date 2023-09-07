Власти Нижневартовска показали дизайн крупнейшего в городе спортцентра. Фото

В Нижневартовске представили дизайн спортивного комплекса в новых районах города

08 сентября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Спорткомплекс должны построить до конца 2025 года. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Нижневартовска презентовали дизайн нового спортивного центра в 27 микрорайоне. Среди прочего объект будет включать зал для соревнований, фитнес-зоны и сектор для стрельбы из лука. Об этом сообщил мэр Дмитрий Кощенко. «Объект будет включать универсальный зал для соревнований, тренажерные залы и фитнес-зоны, манеж для занятий легкой атлетикой, сектор для стрельбы из лука и многое другое. Продолжаются инженерные изыскания. На сегодняшний день они выполнены на 70%», — написал в своем telegram-канале Кощенко. Эскиз проекта представили на градостроительном совете. Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей. Его должны построить до конца 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что будущий спорткомплекс в новых микрорайонах Нижневартовска строят с применением BIM-технологии. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, этот подход дает возможность всем участникам проекта работать в одном информационном пространстве. Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей Фото: telegram-канал Дмитрий Кощенко (https://t.me/dmitry_koshchenko)

Власти Нижневартовска презентовали дизайн нового спортивного центра в 27 микрорайоне. Среди прочего объект будет включать зал для соревнований, фитнес-зоны и сектор для стрельбы из лука. Об этом сообщил мэр Дмитрий Кощенко. «Объект будет включать универсальный зал для соревнований, тренажерные залы и фитнес-зоны, манеж для занятий легкой атлетикой, сектор для стрельбы из лука и многое другое. Продолжаются инженерные изыскания. На сегодняшний день они выполнены на 70%», — написал в своем telegram-канале Кощенко. Эскиз проекта представили на градостроительном совете. Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей. Его должны построить до конца 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что будущий спорткомплекс в новых микрорайонах Нижневартовска строят с применением BIM-технологии. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, этот подход дает возможность всем участникам проекта работать в одном информационном пространстве.