07 сентября 2023

Власти Нижневартовска показали дизайн крупнейшего в городе спортцентра. Фото

В Нижневартовске представили дизайн спортивного комплекса в новых районах города
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле, спортзал, спорткомплекс президентский
Спорткомплекс должны построить до конца 2025 года. Фото:

Власти Нижневартовска презентовали дизайн нового спортивного центра в 27 микрорайоне. Среди прочего объект будет включать зал для соревнований, фитнес-зоны и сектор для стрельбы из лука. Об этом сообщил мэр Дмитрий Кощенко.

«Объект будет включать универсальный зал для соревнований, тренажерные залы и фитнес-зоны, манеж для занятий легкой атлетикой, сектор для стрельбы из лука и многое другое. Продолжаются инженерные изыскания. На сегодняшний день они выполнены на 70%», — написал в своем telegram-канале Кощенко.

Эскиз проекта представили на градостроительном совете. Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей. Его должны построить до конца 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что будущий спорткомплекс в новых микрорайонах Нижневартовска строят с применением BIM-технологии. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, этот подход дает возможность всем участникам проекта работать в одном информационном пространстве.

Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей
Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей
Фото:

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Власти Нижневартовска презентовали дизайн нового спортивного центра в 27 микрорайоне. Среди прочего объект будет включать зал для соревнований, фитнес-зоны и сектор для стрельбы из лука. Об этом сообщил мэр Дмитрий Кощенко. «Объект будет включать универсальный зал для соревнований, тренажерные залы и фитнес-зоны, манеж для занятий легкой атлетикой, сектор для стрельбы из лука и многое другое. Продолжаются инженерные изыскания. На сегодняшний день они выполнены на 70%», — написал в своем telegram-канале Кощенко. Эскиз проекта представили на градостроительном совете. Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей. Его должны построить до конца 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что будущий спорткомплекс в новых микрорайонах Нижневартовска строят с применением BIM-технологии. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, этот подход дает возможность всем участникам проекта работать в одном информационном пространстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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