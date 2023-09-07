Власти Нижневартовска презентовали дизайн нового спортивного центра в 27 микрорайоне. Среди прочего объект будет включать зал для соревнований, фитнес-зоны и сектор для стрельбы из лука. Об этом сообщил мэр Дмитрий Кощенко.
«Объект будет включать универсальный зал для соревнований, тренажерные залы и фитнес-зоны, манеж для занятий легкой атлетикой, сектор для стрельбы из лука и многое другое. Продолжаются инженерные изыскания. На сегодняшний день они выполнены на 70%», — написал в своем telegram-канале Кощенко.
Эскиз проекта представили на градостроительном совете. Стоимость комплекса составляет 3,1 миллиарда рублей. Его должны построить до конца 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что будущий спорткомплекс в новых микрорайонах Нижневартовска строят с применением BIM-технологии. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, этот подход дает возможность всем участникам проекта работать в одном информационном пространстве.
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