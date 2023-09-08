Боец Штрих рассказал, как под обстрелом эвакуировал раненых товарищей. Видео

08 сентября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Второму раненому осколок попал в ногу, рассказал «Штрих» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец в зоне СВО с позывным «Штрих» спас под обстрелом раненого сослуживца, одновременно ведя транспорт. По рассказу солдата, ему пришлось держать раненого одной рукой, а другой управлять квадроциклом. На обратной дороге «Штрих» спас еще одного военного, которому осколок попал в ногу. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU. «Тогда обстрел сильный был. К нам ребята из соседнего полка раненого своего принесли. „Михалыч“ позывной. Ранение тяжелое. <…> Думал своих позвать помочь, голову поворачиваю, кричу пацанов, а они уже все в укрытие забежали, не слышат. Обстрел идет. Взрывы все ближе. Миномет подключился. А я к раненому привязан и отвязаться не могу. Начал веревки через ноги вниз стягивать и выбираться. Вылез, выбил ногой этот камень из-под квадроцикла. Обратно сел, но уже зафиксировать „Михалыча“, привязав к себе не смог. Одну руку у него взял, зажал себе под левой рукой, а правой рукой управлял», — вспоминает тот день «Штрих». Боец все же смог довести сослуживца до госпиталя. Там ему сделали операцию. Пришлось удалить почку и часть печени. А на обратном пути военный забрал другого раненого, которому влетел сколок мины в ногу. «Штрих» рассказал, что не смог бы спасти первого раненого, если бы неподалеку не оказалось квадроцикла. Военнослужащий заявил, что быстро сориентировался в ситуации, так как всегда остается спокойным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец в зоне СВО с позывным «Штрих» спас под обстрелом раненого сослуживца, одновременно ведя транспорт. По рассказу солдата, ему пришлось держать раненого одной рукой, а другой управлять квадроциклом. На обратной дороге «Штрих» спас еще одного военного, которому осколок попал в ногу. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU. «Тогда обстрел сильный был. К нам ребята из соседнего полка раненого своего принесли. „Михалыч“ позывной. Ранение тяжелое. <…> Думал своих позвать помочь, голову поворачиваю, кричу пацанов, а они уже все в укрытие забежали, не слышат. Обстрел идет. Взрывы все ближе. Миномет подключился. А я к раненому привязан и отвязаться не могу. Начал веревки через ноги вниз стягивать и выбираться. Вылез, выбил ногой этот камень из-под квадроцикла. Обратно сел, но уже зафиксировать „Михалыча“, привязав к себе не смог. Одну руку у него взял, зажал себе под левой рукой, а правой рукой управлял», — вспоминает тот день «Штрих». Боец все же смог довести сослуживца до госпиталя. Там ему сделали операцию. Пришлось удалить почку и часть печени. А на обратном пути военный забрал другого раненого, которому влетел сколок мины в ногу. «Штрих» рассказал, что не смог бы спасти первого раненого, если бы неподалеку не оказалось квадроцикла. Военнослужащий заявил, что быстро сориентировался в ситуации, так как всегда остается спокойным.