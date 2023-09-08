У мэра Екатеринбурга появился козырь против саботажа бюджетников на выборах

08 сентября 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Как у Алексея Орлова оказались списки, кто и как проголосовал на праймериз ЕР, неясно Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его штаб на выборах в думу получил возможность проконтролировать, как голосуют бюджетники. Такого в городе еще не было, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. По его словам, об этом Орлов говорил на одном из совещаний — еще по итогам праймериз «Единой России». Каждая бюджетная структура должна была привести на внутрипартийное электронное голосование определенное количество человек. Составлялись списки с фамилиями. Статья по теме Москвичам раскрыли: на выборах в Екатеринбурге — 7 горячих точек «И по итогам праймериз у мэрии оказались таблицы: кто из зарегистрировавшихся на сайте ЕР и отчитавшихся, что проголосовал, действительно проголосовал, а кто обманул и не голосовал. Орлов объявил, что не достает порядка 30 тысяч: 70 тысяч на бумаге против 40 тысяч по факту», — поделился собеседник. По его словам, руководителям организаций «раздали флешки [с этими таблицами]» — но только с данными на их подчиненных. Второй собеседник также утверждает, что «есть высокие шансы получить аналогичные данные по итогам дистанционного электронного голосования [ДЭГ]». «Именно поэтому всех бюджетников зарегистрировали в этой системе», — объяснил источник. По данным избиркома, заявление на голосование через ДЭГ поджали 70,9 тысячи екатеринбуржцев. Это один из самых высоких показателей по стране. ДЭГ внедряют в качестве эксперимента перед президентскими выборами 2024 года. Выборы в думу намечены на 9—10 сентября. Они проходят в условиях серьезной конкуренции. Орлов хочет серьезно переформатировать орган, сократив фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Бизнесмен решил этот план оспорить: в ряде округов кандидатам от ЕР и мэрии оппонируют его люди. Интрига, по оценке самой администрации, держится в восьми из 25 округов. Поэтому для Орлова особенно важно, чтобы бюджетники проявили лояльность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его штаб на выборах в думу получил возможность проконтролировать, как голосуют бюджетники. Такого в городе еще не было, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. По его словам, об этом Орлов говорил на одном из совещаний — еще по итогам праймериз «Единой России». Каждая бюджетная структура должна была привести на внутрипартийное электронное голосование определенное количество человек. Составлялись списки с фамилиями. «И по итогам праймериз у мэрии оказались таблицы: кто из зарегистрировавшихся на сайте ЕР и отчитавшихся, что проголосовал, действительно проголосовал, а кто обманул и не голосовал. Орлов объявил, что не достает порядка 30 тысяч: 70 тысяч на бумаге против 40 тысяч по факту», — поделился собеседник. По его словам, руководителям организаций «раздали флешки [с этими таблицами]» — но только с данными на их подчиненных. Второй собеседник также утверждает, что «есть высокие шансы получить аналогичные данные по итогам дистанционного электронного голосования [ДЭГ]». «Именно поэтому всех бюджетников зарегистрировали в этой системе», — объяснил источник. По данным избиркома, заявление на голосование через ДЭГ поджали 70,9 тысячи екатеринбуржцев. Это один из самых высоких показателей по стране. ДЭГ внедряют в качестве эксперимента перед президентскими выборами 2024 года. Выборы в думу намечены на 9—10 сентября. Они проходят в условиях серьезной конкуренции. Орлов хочет серьезно переформатировать орган, сократив фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Бизнесмен решил этот план оспорить: в ряде округов кандидатам от ЕР и мэрии оппонируют его люди. Интрига, по оценке самой администрации, держится в восьми из 25 округов. Поэтому для Орлова особенно важно, чтобы бюджетники проявили лояльность.