Москвичам раскрыли: на выборах в Екатеринбурге — 7 горячих точек

Мэрия показала, как будет побеждать. И столкнулась с неприятным ограничением

25 августа 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Кто получит контроль над новой гордумой, решится уже через две недели — после голосования 9—10 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральное руководство «Единой России» поставило на особый контроль ситуацию в семи округах на выборах в гордуму Екатеринбурга, где кандидаты от партии и мэра Алексея Орлова (лидер общегородского списка) могут проиграть — в основном представителям Виталия Кочеткова («Мотив»). Список проблемных, с точки зрения чиновников, территорий стал известен днем 24 августа, когда Орлову и его штабу устроили трехчасовой экзамен — где объявили KPI и указали, что у мэрии есть право только на одну ошибку. Большое совещание предваряла встреча в узком кругу: Орлов, его зам Сергей Плахотин, помогающий им в борьбе с Кочетковым вице-губернатор Олег Чемезов, глава областного исполкома ЕР Дмитрий Жуков, замполпреда президента РФ в УрФО Борис Кирилов и Иван Квитка — депутат Госдумы, координатор «Единой России» на Урале, входящий в президиум Генсовета партии. По ВКС подключился замглавы Генсовета Сергей Перминов. О непростой обстановке на выборах в Екатеринбурге ему докладывали еще в июне. Олег Перминов погружен в ход кампании в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Через 15 минут начали вызывать кандидатов, закрепленных за ними политтехнологов, глав районов (пришли не все) и их политических замов. Основными докладчиками были кандидаты и технологи. Первой слушали Анну Гурарий (округ №9) — нового публичного представителя УрФУ. Ее поддерживает ГК «Синара». Основной оппонент Гурарий — депутат Константин Киселев («Яблоко»), идеолог антимэрского пула, финансируемого Кочетковым. Считается, что его участие в выборах стало возможным только благодаря губернатору Евгению Куйвашеву, который, избавляясь от моральных обязательств перед Киселевым за выборы 2017 года, где тот играл роль спарринг-партнера, позволил Киселеву проиграть в конкурентной борьбе. Анна Гурарий отчиталась быстро Фото: Московец Илья © URA.RU Также в списке проблемных оказались: Округ №3, где сотрудник УГМК Дмитрий Сторожилов соперничает с другом Кочеткова, членом областной Общественной палаты Валерием Черкашиным — самовыдвиженцем. Черкашин — один из четырех самовыдвиженцев Кочеткова, сумевших пройти через фильтр в виде сбора подписей. Остальных через подконтрольные избиркомы заблокировала мэрия. Черкашину, по некоторым данным, помогли с подачи главы региона. Новость по теме Соперники мэра Екатеринбурга парализуют его штаб Округ №4, где столкнулись два действующих депутата — директор школы Татьяна Вяткина («Единая Россия») и самовыдвиженец Ира Овчинникова, которую поддерживает близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин. Овчинникова до того, как проиграла Вяткиной на праймериз, состояла в «Единой России» и руководила ее думской фракцией. Округ №10, где экс-чиновнику мэрии Артуру Зиганшину, представляющему «Единую Россию» и сеть термальных комплексов «Баден-Баден», противостоит глава окружного дома офицеров Андрей Зуев (КПРФ). Его связь с Кочетковым вскрылась на встрече бизнесмена со своими сторонниками 16 августа. Администраторы выборов в думу отмечают высокую активность Зуева, явно имеющего ресурсы для борьбы. Проблемные с точки зрения власти округа выделены красным, округ со средним уровнем угрозы — желтым, остальные — зеленые. Всего округов — 25 Инфографика: Александр Антипов © URA.RU Округ №16, где против юриста РМК Алексея Шестакова Володин продвигает профсоюзного лидера из Орджоникидзевского района Светлану Даниленко («Яблоко»). Шестаков пришел на совещание вместе с другим представителем РМК — Владиславом Овчинниковым. Его округ №16 не попал в «красную» зону только потому, что мэрия и Чемезов в судах пока побеждают представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», экс-депутата Эдуарда Мансурова. Но угроза, что Мансурова зарегистрируют самовыдвиженцем, остается. Проблемы Овчинникову пока создают менее раскрученные друзья Мансурова Константин Акатьев («Яблоко») и Станислав Ершов (ЛДПР). Округ №22, который стал конкурентным из-за того, что секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев в нарушение неформальных договоренностей с администрацией выдвинул свою жену Викторию Ивачеву — депутата — против ее коллеги Дмитрия Сергина («Единая Россия»). За результат в этом округе власть переживает особенно. Округ №23, где против депутата Елены Бондаренко, помощницы бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group), идут сразу два самовыдвиженца — кочетковский Владислав Яхин, пользующийся поддержкой от замгубернатора Азата Салихова (и, по слухам, поэтому получивший регистрацию на выборах), и помощник депутата Госдумы Максима Иванова Сергей Липанин. Этот перечень, по данным агентства, формировали три стороны — Жуков, мэрия и Чемезов. Один из участников совещания заверил корреспондента, что серьезных замечаний от Квитки и Перминова не звучало. «Они хотели убедиться, что Орлов, Чемезов и Плахотин контролируют ситуацию. Для партийных боссов это важно», — объяснил цель совещания собеседник. На спокойную и благожелательную обстановку указали еще два источника URA.RU. Олег Чемезов (слева) и Алексей Орлов покидали исполком вместе. Их тактический союз длится с весны Фото: Московец Илья © URA.RU Один из них, впрочем, поделился, что интересное все же было. Демонстрируя погруженность в расстановку сил в Екатеринбурге, москвичи, например, сравнивали социологию, подготовленную орловским штабом, со своей — проведенной по заказу партии. И якобы находили некоторые несостыковки. Кроме того, была повторно озвучена задача: список «Единой России» должен набрать 50%. Данные опросов указывают на то, что это возможно, отметили собеседник в областной власти и собеседник, близкий к руководству ЕР. «При правильной организации привода можно спокойно перевалить за 50%», — объяснил последний. Также на совещании установили, сколько округов мэрия и Чемезов могут проиграть. Два. Один из них уже «отдали» — действующему депутату от КПРФ Виктору Сомикову, спонсируемому Андреем Гавриловским (БЦ «Антей» и «Высоцкий»). Шансы на победу Сомиков теряет, поэтому его округ тоже «красный». «Если бы формат допускал приглашение Сомикова, его, конечно, позвали бы», — подчеркнул один из организаторов. Задачу Алексею Орлову и Сергею Плахотину поставили такую, что особо и не поинтриговать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пространство для маневра перед Орловым сужено. Ведь известно, что мэрия готова снести как минимум двух единороссов, лояльных Кочеткову, но при этом поддержанных Куйвашевым. Против депутата Виталия Чачина (№12) мэрия ведет топ-менеджера «Ривьеры» Евгения Шилова («Справедливая Россия»), а против депутата Владимира Стругова (№20) — другого действующего депутата Дмитрия Николаева (ЛДПР). Крайнее подобное совещание проходило в Екатеринбурге в начале августа — в полпредстве. «С того момента ситуация немного выправилась. Но нарекания остаются: с точки зрения выполнения некоторых партийных задач реготделение не очень хорошо работает», — сообщил, избегая деталей, источник URA.RU в руководстве «Единой России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральное руководство «Единой России» поставило на особый контроль ситуацию в семи округах на выборах в гордуму Екатеринбурга, где кандидаты от партии и мэра Алексея Орлова (лидер общегородского списка) могут проиграть — в основном представителям Виталия Кочеткова («Мотив»). Список проблемных, с точки зрения чиновников, территорий стал известен днем 24 августа, когда Орлову и его штабу устроили трехчасовой экзамен — где объявили KPI и указали, что у мэрии есть право только на одну ошибку. Большое совещание предваряла встреча в узком кругу: Орлов, его зам Сергей Плахотин, помогающий им в борьбе с Кочетковым вице-губернатор Олег Чемезов, глава областного исполкома ЕР Дмитрий Жуков, замполпреда президента РФ в УрФО Борис Кирилов и Иван Квитка — депутат Госдумы, координатор «Единой России» на Урале, входящий в президиум Генсовета партии. По ВКС подключился замглавы Генсовета Сергей Перминов. О непростой обстановке на выборах в Екатеринбурге ему докладывали еще в июне. Через 15 минут начали вызывать кандидатов, закрепленных за ними политтехнологов, глав районов (пришли не все) и их политических замов. Основными докладчиками были кандидаты и технологи. Первой слушали Анну Гурарий (округ №9) — нового публичного представителя УрФУ. Ее поддерживает ГК «Синара». Основной оппонент Гурарий — депутат Константин Киселев («Яблоко»), идеолог антимэрского пула, финансируемого Кочетковым. Считается, что его участие в выборах стало возможным только благодаря губернатору Евгению Куйвашеву, который, избавляясь от моральных обязательств перед Киселевым за выборы 2017 года, где тот играл роль спарринг-партнера, позволил Киселеву проиграть в конкурентной борьбе. Также в списке проблемных оказались: Округ №3, где сотрудник УГМК Дмитрий Сторожилов соперничает с другом Кочеткова, членом областной Общественной палаты Валерием Черкашиным — самовыдвиженцем. Черкашин — один из четырех самовыдвиженцев Кочеткова, сумевших пройти через фильтр в виде сбора подписей. Остальных через подконтрольные избиркомы заблокировала мэрия. Черкашину, по некоторым данным, помогли с подачи главы региона. Округ №4, где столкнулись два действующих депутата — директор школы Татьяна Вяткина («Единая Россия») и самовыдвиженец Ира Овчинникова, которую поддерживает близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин. Овчинникова до того, как проиграла Вяткиной на праймериз, состояла в «Единой России» и руководила ее думской фракцией. Округ №10, где экс-чиновнику мэрии Артуру Зиганшину, представляющему «Единую Россию» и сеть термальных комплексов «Баден-Баден», противостоит глава окружного дома офицеров Андрей Зуев (КПРФ). Его связь с Кочетковым вскрылась на встрече бизнесмена со своими сторонниками 16 августа. Администраторы выборов в думу отмечают высокую активность Зуева, явно имеющего ресурсы для борьбы. Округ №16, где против юриста РМК Алексея Шестакова Володин продвигает профсоюзного лидера из Орджоникидзевского района Светлану Даниленко («Яблоко»). Шестаков пришел на совещание вместе с другим представителем РМК — Владиславом Овчинниковым. Его округ №16 не попал в «красную» зону только потому, что мэрия и Чемезов в судах пока побеждают представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», экс-депутата Эдуарда Мансурова. Но угроза, что Мансурова зарегистрируют самовыдвиженцем, остается. Проблемы Овчинникову пока создают менее раскрученные друзья Мансурова Константин Акатьев («Яблоко») и Станислав Ершов (ЛДПР). Округ №22, который стал конкурентным из-за того, что секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев в нарушение неформальных договоренностей с администрацией выдвинул свою жену Викторию Ивачеву — депутата — против ее коллеги Дмитрия Сергина («Единая Россия»). За результат в этом округе власть переживает особенно. Округ №23, где против депутата Елены Бондаренко, помощницы бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group), идут сразу два самовыдвиженца — кочетковский Владислав Яхин, пользующийся поддержкой от замгубернатора Азата Салихова (и, по слухам, поэтому получивший регистрацию на выборах), и помощник депутата Госдумы Максима Иванова Сергей Липанин. Этот перечень, по данным агентства, формировали три стороны — Жуков, мэрия и Чемезов. Один из участников совещания заверил корреспондента, что серьезных замечаний от Квитки и Перминова не звучало. «Они хотели убедиться, что Орлов, Чемезов и Плахотин контролируют ситуацию. Для партийных боссов это важно», — объяснил цель совещания собеседник. На спокойную и благожелательную обстановку указали еще два источника URA.RU. Один из них, впрочем, поделился, что интересное все же было. Демонстрируя погруженность в расстановку сил в Екатеринбурге, москвичи, например, сравнивали социологию, подготовленную орловским штабом, со своей — проведенной по заказу партии. И якобы находили некоторые несостыковки. Кроме того, была повторно озвучена задача: список «Единой России» должен набрать 50%. Данные опросов указывают на то, что это возможно, отметили собеседник в областной власти и собеседник, близкий к руководству ЕР. «При правильной организации привода можно спокойно перевалить за 50%», — объяснил последний. Также на совещании установили, сколько округов мэрия и Чемезов могут проиграть. Два. Один из них уже «отдали» — действующему депутату от КПРФ Виктору Сомикову, спонсируемому Андреем Гавриловским (БЦ «Антей» и «Высоцкий»). Шансы на победу Сомиков теряет, поэтому его округ тоже «красный». «Если бы формат допускал приглашение Сомикова, его, конечно, позвали бы», — подчеркнул один из организаторов. Пространство для маневра перед Орловым сужено. Ведь известно, что мэрия готова снести как минимум двух единороссов, лояльных Кочеткову, но при этом поддержанных Куйвашевым. Против депутата Виталия Чачина (№12) мэрия ведет топ-менеджера «Ривьеры» Евгения Шилова («Справедливая Россия»), а против депутата Владимира Стругова (№20) — другого действующего депутата Дмитрия Николаева (ЛДПР). Крайнее подобное совещание проходило в Екатеринбурге в начале августа — в полпредстве. «С того момента ситуация немного выправилась. Но нарекания остаются: с точки зрения выполнения некоторых партийных задач реготделение не очень хорошо работает», — сообщил, избегая деталей, источник URA.RU в руководстве «Единой России».