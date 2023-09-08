Ким Кардашьян попросила Байдена защитить Армению от Азербайджана

Джо Байдена попросили остановить геноцид армян
Актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана. Об этом она заявила в соцсети.
«Моя просьба к Джо Байдену — остановите новый геноцид армян. Пришло время Америке (и миру) принять меры по защите армян от Азербайджана», — написала Кардашьян в соцсети Х (бывший Twitter).
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее такое обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. 8 сентября в Минобороны Армении заявили о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном из-за скопления азербайджанских вооруженных сил.
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