Ким Кардашьян попросила Байдена защитить Армению от Азербайджана 09 сентября 2023 в 00:15 Размер текста - 17 + Джо Байдена попросили остановить геноцид армян Фото: Официальный сайт президента Украины Актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана. Об этом она заявила в соцсети. «Моя просьба к Джо Байдену — остановите новый геноцид армян. Пришло время Америке (и миру) принять меры по защите армян от Азербайджана», — написала Кардашьян в соцсети Х (бывший Twitter). На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее такое обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. 8 сентября в Минобороны Армении заявили о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном из-за скопления азербайджанских вооруженных сил. Актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана. Об этом она заявила в соцсети. «Моя просьба к Джо Байдену — остановите новый геноцид армян. Пришло время Америке (и миру) принять меры по защите армян от Азербайджана», — написала Кардашьян в соцсети Х (бывший Twitter). На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее такое обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. 8 сентября в Минобороны Армении заявили о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном из-за скопления азербайджанских вооруженных сил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям