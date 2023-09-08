08 сентября 2023

Ким Кардашьян попросила Байдена защитить Армению от Азербайджана

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байдена попросили остановить геноцид армян Фото:

Актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана. Об этом она заявила в соцсети.

«Моя просьба к Джо Байдену — остановите новый геноцид армян. Пришло время Америке (и миру) принять меры по защите армян от Азербайджана», — написала Кардашьян в соцсети Х (бывший Twitter).

На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее такое обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. 8 сентября в Минобороны Армении заявили о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном из-за скопления азербайджанских вооруженных сил.

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Актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана. Об этом она заявила в соцсети. «Моя просьба к Джо Байдену — остановите новый геноцид армян. Пришло время Америке (и миру) принять меры по защите армян от Азербайджана», — написала Кардашьян в соцсети Х (бывший Twitter). На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее такое обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. 8 сентября в Минобороны Армении заявили о напряженной обстановке на границе с Азербайджаном из-за скопления азербайджанских вооруженных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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