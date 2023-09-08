08 сентября 2023

The Hill: Белый дом в 2021 году отругал Клинтон за просьбу к Зеленскому

The Hill: Клинтон просила Зеленского помочь вывезти афганских женщин в Киев
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинтон звонила Зеленскому в 2021 году, чтобы попросить помощи Фото:

Белый дом раскритиковал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за ее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в 2021 году. Она хотела, чтобы власти Украины помогли эвакуировать женщин из Афганистана. Об этом написал политический обозреватель Франклин Фоэр в своей книге.

«Клинтон позвонила советнику… Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор», — приводит The Hill высказывание Фоэра.

В августе 2021 года проамериканские силы в Афганистане потерпели поражение. Афганцы, которые сотрудничали с американцами были вынуждены бежать из страны. Самолетов не хватало, поскольку одновременно шла эвакуация военных армии США.

Ранее американские военные не смогли повлиять на ситуацию в Афганистане. Их многолетнее пребывание в стране закончилось бегством.

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Белый дом раскритиковал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за ее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в 2021 году. Она хотела, чтобы власти Украины помогли эвакуировать женщин из Афганистана. Об этом написал политический обозреватель Франклин Фоэр в своей книге. «Клинтон позвонила советнику… Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор», — приводит The Hill высказывание Фоэра. В августе 2021 года проамериканские силы в Афганистане потерпели поражение. Афганцы, которые сотрудничали с американцами были вынуждены бежать из страны. Самолетов не хватало, поскольку одновременно шла эвакуация военных армии США. Ранее американские военные не смогли повлиять на ситуацию в Афганистане. Их многолетнее пребывание в стране закончилось бегством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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