The Hill: Белый дом в 2021 году отругал Клинтон за просьбу к Зеленскому

The Hill: Клинтон просила Зеленского помочь вывезти афганских женщин в Киев

09 сентября 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Клинтон звонила Зеленскому в 2021 году, чтобы попросить помощи Фото: Официальный сайт президента Украины Белый дом раскритиковал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за ее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в 2021 году. Она хотела, чтобы власти Украины помогли эвакуировать женщин из Афганистана. Об этом написал политический обозреватель Франклин Фоэр в своей книге. «Клинтон позвонила советнику… Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор», — приводит The Hill высказывание Фоэра. В августе 2021 года проамериканские силы в Афганистане потерпели поражение. Афганцы, которые сотрудничали с американцами были вынуждены бежать из страны. Самолетов не хватало, поскольку одновременно шла эвакуация военных армии США. Ранее американские военные не смогли повлиять на ситуацию в Афганистане. Их многолетнее пребывание в стране закончилось бегством.

Белый дом раскритиковал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за ее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в 2021 году. Она хотела, чтобы власти Украины помогли эвакуировать женщин из Афганистана. Об этом написал политический обозреватель Франклин Фоэр в своей книге. «Клинтон позвонила советнику… Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор», — приводит The Hill высказывание Фоэра. В августе 2021 года проамериканские силы в Афганистане потерпели поражение. Афганцы, которые сотрудничали с американцами были вынуждены бежать из страны. Самолетов не хватало, поскольку одновременно шла эвакуация военных армии США. Ранее американские военные не смогли повлиять на ситуацию в Афганистане. Их многолетнее пребывание в стране закончилось бегством.