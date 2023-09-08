Экс-супруг рассказал, с кем могла сбежать свердловская мать, бросившая 4 детей

Бросившая 4 детей мать из Каменска-Уральского сбежала с другим мужчиной

09 сентября 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Девушка не выходят на связь со 2 сентября (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Дарья Низамова из Каменска-Уральского, которая бросила четырех детей и пропала, могла сбежать с другим мужчиной. Такой версией с корреспондентом URA.RU поделился ее бывший супруг Владимир. «Мы думаем, что она убежала с одним мужчиной. Он не местный», — рассказал Владимир. Девушке 28 лет. Она ушла из дома 2 сентября, оставив четырех детей. Старшую девятилетнюю дочь она родила от Владимира, остальных детей (восемь месяцев, три и четыре года) — от нынешнего мужа Вячеслава. Тревогу забил ее бывший муж. Он начал распространять фото и приметы Низамовой в сообществах и telegram-каналах. Владимир добавил, что у пропавшей девушки были сильные боли в животе. «Они начались больше месяца назад. Оказалось, что у нее камни в почках. Ей провели две операции в Каменске-Уральском, они прошли неудачно. Потом ее увезли в Екатеринбург», — пояснил мужчина. По его словам, Дарья часто пила обезболивающее. «Ей даже мой друг, вернувшийся со спецоперации на Украине, давал обезболивающее, которым пользуются военные», — добавил Владимир. Экс-супруг также отметил, что девушка в последнее время стала странно себя вести. «Она говорила, что не знает, что ей делать. Постоянно чувствовала себя не очень, шутила, что скоро умрет», — рассказал Владимир. Он считает, что его бывшая жена могла просто устать от такой жизни. «Ей надо следить за детьми, прибираться дома, готовить еду, а у нее адские боли. Мне кажется, что она просто сдалась», — заявил мужчина. По его словам, Низамова уже несколько раз уходила из дома. При этом он отметил, что как мать — она отличная. «Даша всегда заботилась за детишками. Ухаживала за ними и играла с ними», — резюмировал Владимир. Убежав из дома, девушка забрала с собой деньги, которые ей выплачивались на детей. По словам экс-супруга, кто-то пытается потратить эти деньги с ее карточки. Вместе с ее нынешним супругом он обратился в полицию за помощью. Силовики ищут многодетную мать, сообщал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дарья Низамова из Каменска-Уральского, которая бросила четырех детей и пропала, могла сбежать с другим мужчиной. Такой версией с корреспондентом URA.RU поделился ее бывший супруг Владимир. «Мы думаем, что она убежала с одним мужчиной. Он не местный», — рассказал Владимир. Девушке 28 лет. Она ушла из дома 2 сентября, оставив четырех детей. Старшую девятилетнюю дочь она родила от Владимира, остальных детей (восемь месяцев, три и четыре года) — от нынешнего мужа Вячеслава. Тревогу забил ее бывший муж. Он начал распространять фото и приметы Низамовой в сообществах и telegram-каналах. Владимир добавил, что у пропавшей девушки были сильные боли в животе. «Они начались больше месяца назад. Оказалось, что у нее камни в почках. Ей провели две операции в Каменске-Уральском, они прошли неудачно. Потом ее увезли в Екатеринбург», — пояснил мужчина. По его словам, Дарья часто пила обезболивающее. «Ей даже мой друг, вернувшийся со спецоперации на Украине, давал обезболивающее, которым пользуются военные», — добавил Владимир. Экс-супруг также отметил, что девушка в последнее время стала странно себя вести. «Она говорила, что не знает, что ей делать. Постоянно чувствовала себя не очень, шутила, что скоро умрет», — рассказал Владимир. Он считает, что его бывшая жена могла просто устать от такой жизни. «Ей надо следить за детьми, прибираться дома, готовить еду, а у нее адские боли. Мне кажется, что она просто сдалась», — заявил мужчина. По его словам, Низамова уже несколько раз уходила из дома. При этом он отметил, что как мать — она отличная. «Даша всегда заботилась за детишками. Ухаживала за ними и играла с ними», — резюмировал Владимир. Убежав из дома, девушка забрала с собой деньги, которые ей выплачивались на детей. По словам экс-супруга, кто-то пытается потратить эти деньги с ее карточки. Вместе с ее нынешним супругом он обратился в полицию за помощью. Силовики ищут многодетную мать, сообщал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.