Число погибших от землетрясения в Марокко превысило 90 человек

09 сентября 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

В Марокко погибли люди из-за землетрясения Фото: Нина Калинина © URA.RU В Марокко число погибших в результате землетрясения превысило 90 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. «Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко. Среди них 73 человека в районе аль-Хауз (недалеко от города Марракеш — прим. URA.RU)», — передает телеканал, ссылаясь на свой источник. Ранее в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение.

В Марокко число погибших в результате землетрясения превысило 90 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. «Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко. Среди них 73 человека в районе аль-Хауз (недалеко от города Марракеш — прим. URA.RU)», — передает телеканал, ссылаясь на свой источник. Ранее в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение.