Число погибших от землетрясения в Марокко превысило 90 человек

В Марокко погибли люди из-за землетрясения
В Марокко число погибших в результате землетрясения превысило 90 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
«Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко. Среди них 73 человека в районе аль-Хауз (недалеко от города Марракеш — прим. URA.RU)», —
Ранее в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение.
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