08 сентября 2023

Число погибших от землетрясения в Марокко превысило 90 человек

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В Марокко погибли люди из-за землетрясения Фото:

В Марокко число погибших в результате землетрясения превысило 90 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко. Среди них 73 человека в районе аль-Хауз (недалеко от города Марракеш — прим. URA.RU)», — передает телеканал, ссылаясь на свой источник.

Ранее в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение.

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В Марокко число погибших в результате землетрясения превысило 90 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. «Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко. Среди них 73 человека в районе аль-Хауз (недалеко от города Марракеш — прим. URA.RU)», — передает телеканал, ссылаясь на свой источник. Ранее в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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