Выборы в гордуму Екатеринбурга 2023: онлайн-трансляция

В Екатеринбурге стартовали выборы в гордуму. Избирательные участки в субботу и воскресенье будут открыты с 08:00 до 20:00. В этом году впервые за кандидатов можно будет проголосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Сами выборы проходят по смешанной системе: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. URA.RU ведет прямую трансляцию с избирательных участков города.
09:06 09.09.2023 Несмотря на то, что ковид отступил, на некоторых участках, как и в том году присутствуют санитайзеры и маски.
09:05 09.09.2023 «Мне бы очень хотелось, чтобы выборы прошли спокойно. Традиционно за процессом будет следить Общественная палата с большим количеством людей на разных участках», — рассказала Татьяна Мерзлякова корреспонденту URA.RU.
08:48 09.09.2023 На территории Свердловской области действуют 833 постоянных и 19 временных избирательных участков. «Голосование пройдет по 11 избирательным кампаниям. Правом проголосовать обладает свыше 1 300 000 избирателей», — сообщили в ЦОД.
08:36 09.09.2023 Любую информацию, связанную с проведением выборов, можно оставить по телефону горячей линии ЦОД — 8(800)201-66-23. Звонки принимаются 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00.
08:28 09.09.2023 Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проголосовала на участке №1269.
08:21 09.09.2023 Центр общественного наблюдения напоминает, что распространение агитационных материалов 9 и 10 сентября запрещено. За это предусмотрена административная ответственность по статье 5.10 КоАП РФ. Максимальный размер штрафа — 500 тысяч рублей.
08:16 09.09.2023 На избирательном участке №1269 зарегистрировано 2546 избирателей.
08:14 09.09.2023 Первый горожанин проголосовал на участке №1269. Участок находится в школе № 1 на Татищева, 78.
08:10 09.09.2023 Открытие участка №1262 началось с проигрывания гимна РФ, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
08:06 09.09.2023 Центр общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области начал свою работу.
08:01 09.09.2023 В 8:00 открылись избирательные участки в Екатеринбурге. Жители смогут проголосовать до 20:00.
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