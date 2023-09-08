Выборы в гордуму Екатеринбурга 2023: онлайн-трансляция

Выборы в гордуму Екатеринбурга 2023 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Екатеринбурге стартовали выборы в гордуму. Избирательные участки в субботу и воскресенье будут открыты с 08:00 до 20:00. В этом году впервые за кандидатов можно будет проголосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Сами выборы проходят по смешанной системе: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. URA.RU ведет прямую трансляцию с избирательных участков города.

09:06 Несмотря на то, что ковид отступил, на некоторых участках, как и в том году присутствуют санитайзеры и маски.

Санитайзеры и маски на избирательном участке Фото: URA.RU

09:05 «Мне бы очень хотелось, чтобы выборы прошли спокойно. Традиционно за процессом будет следить Общественная палата с большим количеством людей на разных участках», — рассказала Татьяна Мерзлякова корреспонденту URA.RU.

08:48 На территории Свердловской области действуют 833 постоянных и 19 временных избирательных участков. «Голосование пройдет по 11 избирательным кампаниям. Правом проголосовать обладает свыше 1 300 000 избирателей», — сообщили в ЦОД.

08:36 Любую информацию, связанную с проведением выборов, можно оставить по телефону горячей линии ЦОД — 8(800)201-66-23. Звонки принимаются 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00.

08:28 Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проголосовала на участке №1269.

08:21 Центр общественного наблюдения напоминает, что распространение агитационных материалов 9 и 10 сентября запрещено. За это предусмотрена административная ответственность по статье 5.10 КоАП РФ. Максимальный размер штрафа — 500 тысяч рублей.

08:16 На избирательном участке №1269 зарегистрировано 2546 избирателей.

08:14 Первый горожанин проголосовал на участке №1269. Участок находится в школе № 1 на Татищева, 78.

08:10 Открытие участка №1262 началось с проигрывания гимна РФ, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

08:06 Центр общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области начал свою работу.

08:01 В 8:00 открылись избирательные участки в Екатеринбурге. Жители смогут проголосовать до 20:00.