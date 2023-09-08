Илон Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

Маск изначально запретил ВСУ использовать Starlink для атак по Крыму

09 сентября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Условия предоставления Starlink запрещают использование в наступательных военных действиях, отметил Илон Маск Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматель Илон Маск не подключал для ВСУ спутниковую систему Starlink в районе Крыма, так как изначально обговаривалось, что спутники не будут задействованы для атак по гражданской инфраструктуре. Об этом основатель SpaceX написал в соцсетях. «Условия предоставления услуг запрещают использовать Starlink в наступательных военных действиях, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они [ВСУ] снова просили то, что было запрещено», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X (Twitter). Он добавил, что никто из SpaceX не обещал Украине охватить граничащие с Крымом территории спутниковой сетью Starlink. После опубликования биографии Илона Маска американским журналистом Уолтером Айзексом сообщалось, что предприниматель сорвал нападение Украины на военно-морской флот РФ в 2022 году, тайно приказав своим инженерам отключить спутниковую связи Starlink недалеко от побережья Крыма. Однако позже Маск подчеркнул, что фактически не срывал атаку ВСУ, так как изначально Starlink не была подключен на данной территории. И когда Украина просила предпринимателя исправить этого — получили отказ.

Предприниматель Илон Маск не подключал для ВСУ спутниковую систему Starlink в районе Крыма, так как изначально обговаривалось, что спутники не будут задействованы для атак по гражданской инфраструктуре. Об этом основатель SpaceX написал в соцсетях. «Условия предоставления услуг запрещают использовать Starlink в наступательных военных действиях, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они [ВСУ] снова просили то, что было запрещено», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X (Twitter). Он добавил, что никто из SpaceX не обещал Украине охватить граничащие с Крымом территории спутниковой сетью Starlink. После опубликования биографии Илона Маска американским журналистом Уолтером Айзексом сообщалось, что предприниматель сорвал нападение Украины на военно-морской флот РФ в 2022 году, тайно приказав своим инженерам отключить спутниковую связи Starlink недалеко от побережья Крыма. Однако позже Маск подчеркнул, что фактически не срывал атаку ВСУ, так как изначально Starlink не была подключен на данной территории. И когда Украина просила предпринимателя исправить этого — получили отказ.