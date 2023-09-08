08 сентября 2023

Илон Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

Маск изначально запретил ВСУ использовать Starlink для атак по Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, море, крым, отпуск, отдых, юг, туризм, фиолент
Условия предоставления Starlink запрещают использование в наступательных военных действиях, отметил Илон Маск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предприниматель Илон Маск не подключал для ВСУ спутниковую систему Starlink в районе Крыма, так как изначально обговаривалось, что спутники не будут задействованы для атак по гражданской инфраструктуре. Об этом основатель SpaceX написал в соцсетях.

«Условия предоставления услуг запрещают использовать Starlink в наступательных военных действиях, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они [ВСУ] снова просили то, что было запрещено», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X (Twitter). Он добавил, что никто из SpaceX не обещал Украине охватить граничащие с Крымом территории спутниковой сетью Starlink.

После опубликования биографии Илона Маска американским журналистом Уолтером Айзексом сообщалось, что предприниматель сорвал нападение Украины на военно-морской флот РФ в 2022 году, тайно приказав своим инженерам отключить спутниковую связи Starlink недалеко от побережья Крыма. Однако позже Маск подчеркнул, что фактически не срывал атаку ВСУ, так как изначально Starlink не была подключен на данной территории. И когда Украина просила предпринимателя исправить этого — получили отказ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматель Илон Маск не подключал для ВСУ спутниковую систему Starlink в районе Крыма, так как изначально обговаривалось, что спутники не будут задействованы для атак по гражданской инфраструктуре. Об этом основатель SpaceX написал в соцсетях. «Условия предоставления услуг запрещают использовать Starlink в наступательных военных действиях, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они [ВСУ] снова просили то, что было запрещено», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X (Twitter). Он добавил, что никто из SpaceX не обещал Украине охватить граничащие с Крымом территории спутниковой сетью Starlink. После опубликования биографии Илона Маска американским журналистом Уолтером Айзексом сообщалось, что предприниматель сорвал нападение Украины на военно-морской флот РФ в 2022 году, тайно приказав своим инженерам отключить спутниковую связи Starlink недалеко от побережья Крыма. Однако позже Маск подчеркнул, что фактически не срывал атаку ВСУ, так как изначально Starlink не была подключен на данной территории. И когда Украина просила предпринимателя исправить этого — получили отказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...