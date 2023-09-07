07 сентября 2023

Маск заявил, что не ограничивал в 2022 году Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Маск получал запрос на отключение спутниковой связи, но не стал его выполнять Фото:
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Американский бизнесмен Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничивал работу сети спутниковой связи Starlink у Крыма для срыва атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в соцсетях.

«Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего», — написал Маск на своей странице в Х (экс-Twitter).

Бизнесмен указал, что получил «экстренный запрос» от властей на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Однако он отказался его выполнять, чтобы избежать эскалации конфликта.

CNN сообщало, что Маск тайно приказал своим инженерам отключить Starlink недалеко от побережья Крыма в 2022 году, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот. Из-за отключения Starlink украинские подводные беспилотники, переносившие взрывчатку, потеряли связь, после чего их вынесло на берег, пишет «МК».

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Американский бизнесмен Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничивал работу сети спутниковой связи Starlink у Крыма для срыва атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в соцсетях. «Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего», — написал Маск на своей странице в Х (экс-Twitter). Бизнесмен указал, что получил «экстренный запрос» от властей на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Однако он отказался его выполнять, чтобы избежать эскалации конфликта. CNN сообщало, что Маск тайно приказал своим инженерам отключить Starlink недалеко от побережья Крыма в 2022 году, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот. Из-за отключения Starlink украинские подводные беспилотники, переносившие взрывчатку, потеряли связь, после чего их вынесло на берег, пишет «МК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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