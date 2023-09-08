Екатеринбуржец заметил незаконную агитацию на выборах. Видео

09 сентября 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в 8 часов утра девятого сентября стартовали выборы в гордуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Екатеринбурге, в день выборов в гордуму, возле избирательного участка замечены люди с листовками, агитирующими за кандидата от КПРФ Виктора Сомикова. Видео с URA.RU поделился читатель Александр Изотов. Как видно на кадрах, возле школы № 105 микрорайона Химмаш, где разместился избирательный участок, стоят парень и девушка с агитационными материалами. На вопрос читателя — «что делаем?» — молодой человек невозмутимо ответил: «чай пьем». При этом он поспешил скрыться от горожанина. Девушка также не захотела отвечать на вопросы, потребовав ее не снимать. Ранее Центр общественного наблюдения напоминал, что в дни выборов — 9 и 10 сентября — распространение агитационных материалов запрещено. За это предусмотрена административная ответственность, согласно которой максимальный размер штрафа может достигать 500 тысяч рублей. Вся актуальная информация о проходящих выборах — в трансляции URA.RU.

В Екатеринбурге, в день выборов в гордуму, возле избирательного участка замечены люди с листовками, агитирующими за кандидата от КПРФ Виктора Сомикова. Видео с URA.RU поделился читатель Александр Изотов. Как видно на кадрах, возле школы № 105 микрорайона Химмаш, где разместился избирательный участок, стоят парень и девушка с агитационными материалами. На вопрос читателя — «что делаем?» — молодой человек невозмутимо ответил: «чай пьем». При этом он поспешил скрыться от горожанина. Девушка также не захотела отвечать на вопросы, потребовав ее не снимать. Ранее Центр общественного наблюдения напоминал, что в дни выборов — 9 и 10 сентября — распространение агитационных материалов запрещено. За это предусмотрена административная ответственность, согласно которой максимальный размер штрафа может достигать 500 тысяч рублей. Вся актуальная информация о проходящих выборах — в трансляции URA.RU.