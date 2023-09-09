В Марокко число погибших при землетрясении увеличилось вдвое

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось вдвое Фото: Анна Майорова © URA.RU

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 632 человек. Об этом сообщает городское телевидение. До этого сообщалось о 296 погибших.

«Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632 человек. Еще 329 гражданских ранены», — передает Sky News сообщение городского ТВ.

О землетрясении в стране стало известно ночью 9 сентября. Из-за природного катаклизма оказались разрушены здания, также в некоторых регионах Марокко было отключено электричество из-за землетрясения. Его магнитуда оценивалась в 6,9 балла.