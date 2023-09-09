В Марокко число погибших при землетрясении увеличилось вдвое

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось вдвое Фото:

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 632 человек. Об этом сообщает городское телевидение. До этого сообщалось о 296 погибших.

«Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632 человек. Еще 329 гражданских ранены», — передает Sky News сообщение городского ТВ.

О землетрясении в стране стало известно ночью 9 сентября. Из-за природного катаклизма оказались разрушены здания, также в некоторых регионах Марокко было отключено электричество из-за землетрясения. Его магнитуда оценивалась в 6,9 балла.

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Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 632 человек. Об этом сообщает городское телевидение. До этого сообщалось о 296 погибших. «Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632 человек. Еще 329 гражданских ранены», — передает Sky News сообщение городского ТВ. О землетрясении в стране стало известно ночью 9 сентября. Из-за природного катаклизма оказались разрушены здания, также в некоторых регионах Марокко было отключено электричество из-за землетрясения. Его магнитуда оценивалась в 6,9 балла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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