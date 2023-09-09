«Сбербанк» вдвое увеличил срок действия карты «Мир»

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Виды города. Курган, сбербанк, банкомат, банковская карта, платежная система мир, банковские операции, кредитная карта, кредитка
Срок действия банковских карт «Мир» увеличится с пяти до десяти лет Фото:

«Сбербанк» решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» до десяти лет. Об этом рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Теперь клиентам не надо каждые пять лет менять карту на новую. „Сбербанк“ решил увеличить срок действия карт „Мир“ с пяти до десяти лет», — рассказал Царев в беседе с РИА Новости. По его словам, эмиссия дебетовых карт с увеличенным сроком началась 1 сентября, а для кредитных начнется с 3 октября.

Зампред отметил, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт на базе системы «Мир» и платежных стикеров. Царев подчеркнул, что при повреждении карты раньше этого срока, ее можно по-прежнему перевыпустить в любой момент.

Ранее «Сбербанк» сообщил, что россияне впервые смогут оплачивать покупки сразу с нескольких счетов. Уточняется, что недостающая сумма будет списываться с заранее выбранных запасных счетов.

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«Сбербанк» решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» до десяти лет. Об этом рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев. «Теперь клиентам не надо каждые пять лет менять карту на новую. „Сбербанк“ решил увеличить срок действия карт „Мир“ с пяти до десяти лет», — рассказал Царев в беседе с РИА Новости. По его словам, эмиссия дебетовых карт с увеличенным сроком началась 1 сентября, а для кредитных начнется с 3 октября. Зампред отметил, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт на базе системы «Мир» и платежных стикеров. Царев подчеркнул, что при повреждении карты раньше этого срока, ее можно по-прежнему перевыпустить в любой момент. Ранее «Сбербанк» сообщил, что россияне впервые смогут оплачивать покупки сразу с нескольких счетов. Уточняется, что недостающая сумма будет списываться с заранее выбранных запасных счетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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