«Сбербанк» вдвое увеличил срок действия карты «Мир»

09 сентября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Срок действия банковских карт «Мир» увеличится с пяти до десяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Сбербанк» решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» до десяти лет. Об этом рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев. «Теперь клиентам не надо каждые пять лет менять карту на новую. „Сбербанк“ решил увеличить срок действия карт „Мир“ с пяти до десяти лет», — рассказал Царев в беседе с РИА Новости. По его словам, эмиссия дебетовых карт с увеличенным сроком началась 1 сентября, а для кредитных начнется с 3 октября. Зампред отметил, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт на базе системы «Мир» и платежных стикеров. Царев подчеркнул, что при повреждении карты раньше этого срока, ее можно по-прежнему перевыпустить в любой момент. Ранее «Сбербанк» сообщил, что россияне впервые смогут оплачивать покупки сразу с нескольких счетов. Уточняется, что недостающая сумма будет списываться с заранее выбранных запасных счетов.

«Сбербанк» решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» до десяти лет. Об этом рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев. «Теперь клиентам не надо каждые пять лет менять карту на новую. „Сбербанк“ решил увеличить срок действия карт „Мир“ с пяти до десяти лет», — рассказал Царев в беседе с РИА Новости. По его словам, эмиссия дебетовых карт с увеличенным сроком началась 1 сентября, а для кредитных начнется с 3 октября. Зампред отметил, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт на базе системы «Мир» и платежных стикеров. Царев подчеркнул, что при повреждении карты раньше этого срока, ее можно по-прежнему перевыпустить в любой момент. Ранее «Сбербанк» сообщил, что россияне впервые смогут оплачивать покупки сразу с нескольких счетов. Уточняется, что недостающая сумма будет списываться с заранее выбранных запасных счетов.