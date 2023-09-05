Сбер первым в РФ введет оплату несколькими счетами

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Банковская карта «Сбербанк». Екатеринбург, безналичный расчет, банковская карта, сбербанк, кредитная карта, карточка
Недостающая сумма для оплаты спишется с запасных счетов Фото:

Россияне впервые смогут оплачивать покупки сразу с нескольких счетов картой Сбера. Об этом сообщили в компании. Уточняется, что недостающая сумма для оплаты будет списана с запасных счетов.

«Мы первыми в стране разработали сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой <…> Вы больше никогда не попадете в ситуацию, когда не можете оплатить покупки, потому что на нужной карте не хватает денег <…> Недостающая сумма просто спишется с заранее выбранных запасных счетов», — пишет компания в своем telegram-канале.

Пока что эта функция тестируется лишь на сотрудниках банка, однако позже осенью станет доступна для всех. Пользователи смогут выбрать запасные счета в приложении СберБанк Онлайн.

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Россияне впервые смогут оплачивать покупки сразу с нескольких счетов картой Сбера. Об этом сообщили в компании. Уточняется, что недостающая сумма для оплаты будет списана с запасных счетов. «Мы первыми в стране разработали сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой <…> Вы больше никогда не попадете в ситуацию, когда не можете оплатить покупки, потому что на нужной карте не хватает денег <…> Недостающая сумма просто спишется с заранее выбранных запасных счетов», — пишет компания в своем telegram-канале. Пока что эта функция тестируется лишь на сотрудниках банка, однако позже осенью станет доступна для всех. Пользователи смогут выбрать запасные счета в приложении СберБанк Онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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