Сбер первым в РФ введет оплату несколькими счетами

05 сентября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Недостающая сумма для оплаты спишется с запасных счетов Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне впервые смогут оплачивать покупки сразу с нескольких счетов картой Сбера. Об этом сообщили в компании. Уточняется, что недостающая сумма для оплаты будет списана с запасных счетов. «Мы первыми в стране разработали сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой <…> Вы больше никогда не попадете в ситуацию, когда не можете оплатить покупки, потому что на нужной карте не хватает денег <…> Недостающая сумма просто спишется с заранее выбранных запасных счетов», — пишет компания в своем telegram-канале. Пока что эта функция тестируется лишь на сотрудниках банка, однако позже осенью станет доступна для всех. Пользователи смогут выбрать запасные счета в приложении СберБанк Онлайн.

Россияне впервые смогут оплачивать покупки сразу с нескольких счетов картой Сбера. Об этом сообщили в компании. Уточняется, что недостающая сумма для оплаты будет списана с запасных счетов. «Мы первыми в стране разработали сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой <…> Вы больше никогда не попадете в ситуацию, когда не можете оплатить покупки, потому что на нужной карте не хватает денег <…> Недостающая сумма просто спишется с заранее выбранных запасных счетов», — пишет компания в своем telegram-канале. Пока что эта функция тестируется лишь на сотрудниках банка, однако позже осенью станет доступна для всех. Пользователи смогут выбрать запасные счета в приложении СберБанк Онлайн.