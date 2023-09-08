В ДТП с участием автобуса в Пермском крае пострадали женщина и 6-летний ребенок

09 сентября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали женщина и ребенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДТП с автобусом, которое произошло в Березниковском городском округе Пермского края, пострадали женщина и шестилетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «По автодороге Пермь-Березники двигался маршрутный автобус ПАЗ под управлением мужчины 1969 года рождения. По предварительной информации, на 170 километре трассы водитель допустил наезд на стоящее транспортное средство, осуществляющее ремонт дорожного полотна. В результате съезда автобуса в кювет пострадали шестилетний ребенок и женщина 1951 года рождения», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 9 сентября в 10:30. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В ДТП с автобусом, которое произошло в Березниковском городском округе Пермского края, пострадали женщина и шестилетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «По автодороге Пермь-Березники двигался маршрутный автобус ПАЗ под управлением мужчины 1969 года рождения. По предварительной информации, на 170 километре трассы водитель допустил наезд на стоящее транспортное средство, осуществляющее ремонт дорожного полотна. В результате съезда автобуса в кювет пострадали шестилетний ребенок и женщина 1951 года рождения», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 9 сентября в 10:30. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.