На избирательном участке в Москве аннулировали результаты из-за вброса бюллетеня

09 сентября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

На участке №1246 в Москве аннулировали результаты голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Общественный штаб сообщил о вбросе бюллетеня на московском избирательном участке №1246. Все результаты голосования на этом участке будут аннулированы. Новость по теме Что нужно знать о выборах мэра Москвы 10 сентября. Инфографика «Мы приняли решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом УИКе на данный момент», — рассказала руководитель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Ее слова передае т общественный штаб в своем telegram-канале. Она добавила, что скомпрометированных бюллетеней оказалось немного, так как большинство предпочитают голосовать электронно. Председатель участковой комиссии будет отстранена от работы до выяснения обстоятельств. Накануне также произошел вброс бюллетеня на одном из участков. Избирательница положила в урну два листка, вместо одного. Руководитель общественного штаба Вадим Ковалев уточнил, что данную урну запечатали и при подсчете голосов все бюллетени из нее не будут учитываться.

Общественный штаб сообщил о вбросе бюллетеня на московском избирательном участке №1246. Все результаты голосования на этом участке будут аннулированы. «Мы приняли решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом УИКе на данный момент», — рассказала руководитель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Ее слова передает общественный штаб в своем telegram-канале. Она добавила, что скомпрометированных бюллетеней оказалось немного, так как большинство предпочитают голосовать электронно. Председатель участковой комиссии будет отстранена от работы до выяснения обстоятельств. Накануне также произошел вброс бюллетеня на одном из участков. Избирательница положила в урну два листка, вместо одного. Руководитель общественного штаба Вадим Ковалев уточнил, что данную урну запечатали и при подсчете голосов все бюллетени из нее не будут учитываться.