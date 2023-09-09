Украинские медиа врут, что жителей Херсонской области заставляют голосовать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, автомат, калашников, ополчение, оружие, силовик, снайпер, ополченец, стрелок, прицел, обмундирование, оптический прицел, террорист, антитеррор, камуфляж, ак-74, тероборона, тактические перчатки, военный, коллиматор, ак74
Автоматчики не приезжали к жителям села Алешки Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В украинских СМИ и telegram-каналах распространяется информация о том, что жителей села Алешки в Херсонской области заставляют голосовать насильно, угрожая автоматами. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эти заявления — фейк. В пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что такой информации не поступало.

«Это фейк. К нам данной информации не поступало», — заявили в ЦИК в беседе с URA.RU.

По словам автора видео, которое приводят украинские СМИ, действие происходит на улице Лесная, 32. За окном видно поле, что не совпадает с реальным видом в Алешках. Подтверждение локации есть на кадастровом плане. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова также рассказала, что украинская сторона распространяет много фейков о выборах, об этом пишет ТАСС.

С 8 по 10 сентября в 54 регионах России проходит голосование в рамках 78 избирательных кампаний. Кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В украинских СМИ и telegram-каналах распространяется информация о том, что жителей села Алешки в Херсонской области заставляют голосовать насильно, угрожая автоматами. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эти заявления — фейк. В пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что такой информации не поступало. «Это фейк. К нам данной информации не поступало», — заявили в ЦИК в беседе с URA.RU. По словам автора видео, которое приводят украинские СМИ, действие происходит на улице Лесная, 32. За окном видно поле, что не совпадает с реальным видом в Алешках. Подтверждение локации есть на кадастровом плане. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова также рассказала, что украинская сторона распространяет много фейков о выборах, об этом пишет ТАСС. С 8 по 10 сентября в 54 регионах России проходит голосование в рамках 78 избирательных кампаний. Кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...