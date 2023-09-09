Украинские медиа врут, что жителей Херсонской области заставляют голосовать

В украинских СМИ и telegram-каналах распространяется информация о том, что жителей села Алешки в Херсонской области заставляют голосовать насильно, угрожая автоматами. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эти заявления — фейк. В пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что такой информации не поступало.
«Это фейк. К нам данной информации не поступало», — заявили в ЦИК в беседе с URA.RU.
По словам автора видео, которое приводят украинские СМИ, действие происходит на улице Лесная, 32. За окном видно поле, что не совпадает с реальным видом в Алешках. Подтверждение локации есть на кадастровом плане. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова также рассказала, что украинская сторона распространяет много фейков о выборах, об этом пишет ТАСС.
С 8 по 10 сентября в 54 регионах России проходит голосование в рамках 78 избирательных кампаний. Кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.
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