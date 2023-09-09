Кремль не отступил от своих требований для перезагрузки зерновой сделки

Песков: Россельхозбанк должен быть подключен к SWIFT ради зерновой сделки
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© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Россия просит подключить Россельхозбанк к SWIFT ради возвращения в зерновую сделку Фото:
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Россия будет рассматривать возможность возвращения в зерновую сделку только после непосредственного выполнения обязательств со стороны Запада. Основное из них — подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Причем именно самого банка, а не его «дочки». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Кремль не отступил от своих требований для перезагрузки зерновой сделки. <…> SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки компании, чтобы была возобновлена зерновая сделка. <…> В тот момент, как договоренности будут выполнены, РФ вернется в сделку», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

В настоящий момент президент Турции Реджеп Эрдоган призывает страны Большой двадцатки (G20) выполнить часть требований России для ее возвращения в зерновую сделку. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ вернется только после соблюдения ее условий. Россия вышла из соглашения 18 июля. Международное банковское сообщество SWIFT сообщало, что готово присоединить «дочку» Россельхозбанка к системе ради России.

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Россия будет рассматривать возможность возвращения в зерновую сделку только после непосредственного выполнения обязательств со стороны Запада. Основное из них — подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Причем именно самого банка, а не его «дочки». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Кремль не отступил от своих требований для перезагрузки зерновой сделки. <…> SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки компании, чтобы была возобновлена зерновая сделка. <…> В тот момент, как договоренности будут выполнены, РФ вернется в сделку», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. В настоящий момент президент Турции Реджеп Эрдоган призывает страны Большой двадцатки (G20) выполнить часть требований России для ее возвращения в зерновую сделку. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ вернется только после соблюдения ее условий. Россия вышла из соглашения 18 июля. Международное банковское сообщество SWIFT сообщало, что готово присоединить «дочку» Россельхозбанка к системе ради России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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