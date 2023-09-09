Кремль не отступил от своих требований для перезагрузки зерновой сделки

Песков: Россельхозбанк должен быть подключен к SWIFT ради зерновой сделки

09 сентября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Россия просит подключить Россельхозбанк к SWIFT ради возвращения в зерновую сделку Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия будет рассматривать возможность возвращения в зерновую сделку только после непосредственного выполнения обязательств со стороны Запада. Основное из них — подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Причем именно самого банка, а не его «дочки». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Кремль не отступил от своих требований для перезагрузки зерновой сделки. <…> SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки компании, чтобы была возобновлена зерновая сделка. <…> В тот момент, как договоренности будут выполнены, РФ вернется в сделку», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. В настоящий момент президент Турции Реджеп Эрдоган призывает страны Большой двадцатки (G20) выполнить часть требований России для ее возвращения в зерновую сделку. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ вернется только после соблюдения ее условий. Россия вышла из соглашения 18 июля. Международное банковское сообщество SWIFT сообщало, что готово присоединить «дочку» Россельхозбанка к системе ради России.

Россия будет рассматривать возможность возвращения в зерновую сделку только после непосредственного выполнения обязательств со стороны Запада. Основное из них — подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Причем именно самого банка, а не его «дочки». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Кремль не отступил от своих требований для перезагрузки зерновой сделки. <…> SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки компании, чтобы была возобновлена зерновая сделка. <…> В тот момент, как договоренности будут выполнены, РФ вернется в сделку», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. В настоящий момент президент Турции Реджеп Эрдоган призывает страны Большой двадцатки (G20) выполнить часть требований России для ее возвращения в зерновую сделку. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ вернется только после соблюдения ее условий. Россия вышла из соглашения 18 июля. Международное банковское сообщество SWIFT сообщало, что готово присоединить «дочку» Россельхозбанка к системе ради России.