Россия будет рассматривать возможность возвращения в зерновую сделку только после непосредственного выполнения обязательств со стороны Запада. Основное из них — подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Причем именно самого банка, а не его «дочки». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Кремль не отступил от своих требований для перезагрузки зерновой сделки. <…> SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки компании, чтобы была возобновлена зерновая сделка. <…> В тот момент, как договоренности будут выполнены, РФ вернется в сделку», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
В настоящий момент президент Турции Реджеп Эрдоган призывает страны Большой двадцатки (G20) выполнить часть требований России для ее возвращения в зерновую сделку. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ вернется только после соблюдения ее условий. Россия вышла из соглашения 18 июля. Международное банковское сообщество SWIFT сообщало, что готово присоединить «дочку» Россельхозбанка к системе ради России.
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