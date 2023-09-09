Эрдоган призвал страны G20 выполнить требования России

Президент Турции просит лидеров G20 пойти навстречу России
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал часть лидеров G20 выполнить требования России относительно зерновой сделки. Переговоры шли в кулуарах саммита G20, сообщают источники.
«Эрдоган призывает нескольких лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России о возобновлении зерновой сделки. Это позволило бы снизить мировые цены на продовольствие», — пишет
Ранее Эрдоган прилетал в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Президент России заявил, что РФ вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит все необходимые условия.
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