Эрдоган призвал страны G20 выполнить требования России

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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Президент Турции просит лидеров G20 пойти навстречу России Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал часть лидеров G20 выполнить требования России относительно зерновой сделки. Переговоры шли в кулуарах саммита G20, сообщают источники.

«Эрдоган призывает нескольких лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России о возобновлении зерновой сделки. Это позволило бы снизить мировые цены на продовольствие», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Ранее Эрдоган прилетал в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Президент России заявил, что РФ вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит все необходимые условия.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал часть лидеров G20 выполнить требования России относительно зерновой сделки. Переговоры шли в кулуарах саммита G20, сообщают источники. «Эрдоган призывает нескольких лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России о возобновлении зерновой сделки. Это позволило бы снизить мировые цены на продовольствие», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Ранее Эрдоган прилетал в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Президент России заявил, что РФ вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит все необходимые условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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