Власти региона РФ пытаются вернуть своих мобилизованных с фронта

Власти Ростовской области подали ходатайство командованию Южного военного округа (ЮВО) с просьбой о предоставлении отпуска мобилизованным гражданам в регионе. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев во время прямой линии с жителями.
«Руководством области направлено ходатайство командованию Южного военного округа о предоставлении отпусков уроженцам Ростовской области, призванным в рамках частичной мобилизации в соответствии с графиком», — подчеркнул Василий Голубев. Так он ответил на вопрос жителей региона о ротации мобилизованных.
В Минобороны РФ уточняли, что мобилизованные солдаты могут покидать фронт спецоперации не реже одного раза в полгода в рамках отпуска. Военное ведомство разработало комплекс мер, направленный на предоставления отпуска. В Госдуме до этого отмечали, что в зоне СВО нужно пересмотреть отпуска из-за усталости бойцов.
Власти Ростовской области подали ходатайство командованию Южного военного округа (ЮВО) с просьбой о предоставлении отпуска мобилизованным гражданам в регионе. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев во время прямой линии с жителями. «Руководством области направлено ходатайство командованию Южного военного округа о предоставлении отпусков уроженцам Ростовской области, призванным в рамках частичной мобилизации в соответствии с графиком», — подчеркнул Василий Голубев. Так он ответил на вопрос жителей региона о ротации мобилизованных. В Минобороны РФ уточняли, что мобилизованные солдаты могут покидать фронт спецоперации не реже одного раза в полгода в рамках отпуска. Военное ведомство разработало комплекс мер, направленный на предоставления отпуска. В Госдуме до этого отмечали, что в зоне СВО нужно пересмотреть отпуска из-за усталости бойцов.