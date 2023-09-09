Власти региона РФ пытаются вернуть своих мобилизованных с фронта

Власти Ростовской области попросили штаб ЮВО дать мобилизованным отпуск
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Василий Голубев пообещал жителям своего региона вернуть мобилизованных домой с зоны СВО на период отпуска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Ростовской области подали ходатайство командованию Южного военного округа (ЮВО) с просьбой о предоставлении отпуска мобилизованным гражданам в регионе. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев во время прямой линии с жителями.

«Руководством области направлено ходатайство командованию Южного военного округа о предоставлении отпусков уроженцам Ростовской области, призванным в рамках частичной мобилизации в соответствии с графиком», — подчеркнул Василий Голубев. Так он ответил на вопрос жителей региона о ротации мобилизованных.

В Минобороны РФ уточняли, что мобилизованные солдаты могут покидать фронт спецоперации не реже одного раза в полгода в рамках отпуска. Военное ведомство разработало комплекс мер, направленный на предоставления отпуска. В Госдуме до этого отмечали, что в зоне СВО нужно пересмотреть отпуска из-за усталости бойцов.

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Власти Ростовской области подали ходатайство командованию Южного военного округа (ЮВО) с просьбой о предоставлении отпуска мобилизованным гражданам в регионе. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев во время прямой линии с жителями. «Руководством области направлено ходатайство командованию Южного военного округа о предоставлении отпусков уроженцам Ростовской области, призванным в рамках частичной мобилизации в соответствии с графиком», — подчеркнул Василий Голубев. Так он ответил на вопрос жителей региона о ротации мобилизованных. В Минобороны РФ уточняли, что мобилизованные солдаты могут покидать фронт спецоперации не реже одного раза в полгода в рамках отпуска. Военное ведомство разработало комплекс мер, направленный на предоставления отпуска. В Госдуме до этого отмечали, что в зоне СВО нужно пересмотреть отпуска из-за усталости бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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