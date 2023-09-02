В МО рассказали про особенности отпусков для мобилизованных на СВО

Специалисты Минобороны РФ разработали комплекс мер, направленный на предоставление отпусков бойцам, призванным на военную службу по мобилизации. Предполагается, что покидать расположение участники спецоперации смогут не реже одного раза в шесть месяцев. Так пояснили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.
«В России выполняется комплекс мероприятий по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих. Не реже одного раза в шесть месяцев и продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно», — написано в письме Минобороны. Копия документа опубликована в
В Минобороны уточнили, что планированием и предоставлением отпусков занимается начальник штаба. Командиры воинских формирований могут скорректировать даты с учетом оперативной обстановки в зоне проведения спецоперации. В письме говорится, что подробную информацию о ротации мобилизованных военнослужащих получить не удастся, потому что она засекречена.
Ранее в Госдуме выразили опасения, что одной из главных проблем в зоне СВО скоро станет усталость из-за сложностей с отпусками. В беседе с URA.RU член комитета ведомства по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов, рассказывал о большом количестве обращений по этому поводу. В начале июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявлял, что участники спецоперации на Украине получат регулярные отпуска.
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