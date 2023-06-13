Путин: участники СВО получат регулярные отпуска

Конкретных сроков для отпуска участникам СВО пока что нет, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники спецоперации на Украине получат регулярные отпуска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Мы приняли решение о регулярных отпусках [для участников спецоперации]», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что пока закон не предусматривает определенных сроков. Решение по каждому солдату будет производиться в индивидуальном порядке, добавил президент.
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