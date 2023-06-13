Путин: участники СВО получат регулярные отпуска

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Конкретных сроков для отпуска участникам СВО пока что нет, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации на Украине получат регулярные отпуска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Мы приняли решение о регулярных отпусках [для участников спецоперации]», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что пока закон не предусматривает определенных сроков. Решение по каждому солдату будет производиться в индивидуальном порядке, добавил президент.

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Участники спецоперации на Украине получат регулярные отпуска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «Мы приняли решение о регулярных отпусках [для участников спецоперации]», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что пока закон не предусматривает определенных сроков. Решение по каждому солдату будет производиться в индивидуальном порядке, добавил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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